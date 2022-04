Gobernador del Biobío: Es exagerado plantear la renuncia de la delegada presidencial

El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, advirtió este viernes que "es una exageración" pedirle la renuncia a la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, tras las críticas que ha recibido por su dichos sobre la seguridad pública y los hechos de violencia en la zona.

"Nosotros sabemos que, en este momento, no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona; estamos poniendo todas las medidas de seguridad", fue parte de lo que advirtió Dresdner en Cooperativa y que causó, en muchos sectores, bastante molestía e incluso llamados a que dejara su cargo.

Ante una posible salida de la autoridad, Diaz se lo tomó con mesura y afirmó que "de verdad no creo (que deba renunciar), y tengo la impresión que sería una exageración plantear eso, la delegada lleva apenas unos días trabajando".

"Ella está haciendo todavía la constitución de su equipo de trabajo y la verdad, como dije en un punto de prensa ayer, estuvimos conversando sobre cómo poder brindar atención a algunos de los alcaldes de las comunas que están afectadas", puntualizó el gobernador del Biobío.

Una postura similar fue la planteada por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien señaló que "no soy quién para evaluar si ha hecho o no ha hecho la tarea una persona, más aún cuando el cargo de la delegación presidencial es de confianza del presidente Gabriel Boric".

"Lo que sí puedo destacar es que cada vez que la he llamado a su teléfono me contesta de inmediato y cuando no, obviamente si está ocupada, me devuelve siempre los llamados. Eso es digno de caso, porque no todos lo hacen", valoró el presidente de los alcaldes del Biobío.

SIGUEN LOS LLAMADOS PARA QUE DRESDNER RENUNCIE AL CARGO

Pese a esto, persisten los llamados para que Dresdner renuncie a la Delegación Presidencial del Biobío, acusando que "no tiene la capacidad" para seguir al mando de este cargo.

"Cuando se vuelan antenas celulares con explosivos, tratan de volar un puente entre Cañete y Tirúa con explosivos, cuando hoy emboscan a nuestros carabineros y les disparan a mansalva ¿Usted cree que eso no es terrorismo? en cualquier parte del mundo eso es terrorismo", afirmó Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur.

Además, dijo que "indicar que no sabe cómo controlar" estos hechos de violencia en la región es una invitación para que "deje su cargo y le deje el lugar a una persona que tenga la capacidad y la voluntad de hacerlo''.

Mientras que el diputado UDI Sergio Bobadilla aseguró que Dresdner "ha agotado su cuenta de ahorro, está sobregirada y que en definitiva no ha dado el ancho ni la altura para la responsabilidad que debe tener aquí".

MESA DE APRUEBO DIGNIDAD EN EL BIOBÍO CUESTIONÓ A GOBERNADOR RODRIGO DIAZ

La Mesa de Apruebo Dignidad en el Biobío acusó este viernes al gobernador Rodrigo Díaz de "dificultar el trabajo" con la delegación presidencial de la región, criticando también que cuando fue intendente el conflicto en Arauco se agudizó.

A través de un comunicado, la mesa de este conglomerado indicó que "lamentamos la posición del gobernador Rodrigo Díaz para con las autoridades del Gobierno de Apruebo Dignidad en la región, actitud que dificulta el trabajo coordinado entre ambas entidades, lo que va en directo perjuicio de la población".

"Rechazamos las declaraciones del gobernador sobre los últimos acontecimientos respecto del conflicto existente en la Provincia de Arauco. Olvida que ejerció como intendente regional, periodo en el cual solo se agudizó el conflicto", cuestionó la misiva, señalando también que "ahora intenta culpar a otros para sacar réditos políticos de la grave situación, lo que nos parece repudiable".

Se rechazó también "el actuar del gobernador en el proceso de constitución de las comisiones al interior del Consejo Regional, ya que con su voto dirimente favoreció el avance de la derecha política y sectores conservadores en las presidencias y vicepresidencias de las comisiones de Gobierno, Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, Relaciones Internacionales y Agricultura respectivamente".

"Este hecho evidencia la inclinación de Rodrigo Díaz a las posiciones de derecha, la misma a la que criticó siendo candidato", puntualizó Apruebo Dignidad.