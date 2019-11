Justicia rechazó recurso de vecinos de Pingueral y ratificó que acceso a playa es libre de controles

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó los recursos de protección presentados por vecinos del conjunto habitacional Pingueral, de la comuna de Tomé, contra el Ministerio de Bienes Nacionales y ex titular de la cartera Felipe Ward por la destrucción de la garita de seguridad en el acceso al loteo, hecho registrado el lunes 12 de agosto pasado.

En fallo unánime la segunda sala del tribunal de alzada penquista rechazó las recursos, tras establecer que el acceso al loteo y, por consiguiente, a la playa Pingueral, es de uso público.

El fallo sostiene que "no escapa al criterio de las sentenciadoras que es un hecho indiscutido que las calles que forman parte del citado loteo y que figuran en el Plano Regulador de la comuna de Tomé, son bienes nacionales de uso público y que la única vía de acceso al loteo y por consiguiente a la playa Pingueral, lo es por la vía que se inicia en el camino que une la ruta Dichato Menque, que tiene el carácter de vía pública".

La resolución agrega que "no es posible admitir la argumentación del recurso que se hace consistir en que los reclamantes son dueños del camino de acceso materia de autos, que el mismo no formaba parte del loteo urbanizado y, por último, que se les exigió una prueba que no correspondía a su parte".

El fallo recuerda que la cuestionada garita con guardias de seguridad "impedía el libre acceso a las calles interiores del loteo y a la playa Pingueral, que son bienes nacionales de uso público, como ha quedado demostrado precedentemente".