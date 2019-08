Sigue la molestia por parte de vecinos tras la destrucción de la garita que resguardaba la entrada de la localidad de Pingueral en el Biobío, luego que el Ministerio de Bienes Nacionales decidiera abrir el paso hacia la playa.

Pese a que el ministro Felipe Ward aseguró que el retiro y posterior desarme de la caseta se daría de común acuerdo, esto fue desmentido el representante de los administradores, Gonzalo Elgueta, y maquinaria del ministerio destruyó la estructura.

Respecto a quién dio la orden para echar abajo la garita, el intendente Sergio Giacaman descartó que la decisión haya salido de la Intendencia del Biobío: "No fue de la Intendencia, fue del Ministerio. A buen entendedor, pocas palabras".

"Comparto absolutamente el fondo de lo que se hizo, no así la forma. No había motivo para realizar lo que se realizó, no había motivo alguno para proceder con una maquinaria de ese tipo", aseguró.

Además, vecinos de la localidad ubicada en Tomé interpusieron un recurso de protección para volver a poder controlar el acceso con una orden de no innovar.