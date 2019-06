Esta semana comenzó el juicio laboral en contra de BancoEstado por el simulacro de asalto realizado el 29 de noviembre de 2018, del que no se comunicó a los funcionarios, quienes fueron violentados por 10 sujetos que montaron un traumático atraco ficticio.

Los miembros de la supuesta banda delictual eran carabineros, los que, caracterizados con overoles blancos, máscaras y armas de fuego para el simulacro, trataron vejatoriamente a los trabajadores, mayoritariamente mujeres, lo que dejó a dos funcionarias con estrés postraumático y depresión.

"Que se hayan conocido los videos que la gente no había visto no cambia el curso de la investigación interna que llevamos paralelamente a una demanda que existe en la justicia. Nosotros estamos determinando si hay responsabilidad administrativa de algún miembro de la institución", dijo a Cooperativa Regiones el uniformado.

Consultado sobre la violencia con la que se actuó, el prefecto señaló que "no me voy a referir a eso, hay una investigación y no me corresponde hacer declaraciones en ese sentido". Tampoco entregó fecha para el término de la indagatoria.

Este viernes se desarrollará la segunda audiencia del juicio por tutela laboral y violación a los derechos fundamentales de las trabajadoras Claudia Sepúlveda y Lorena Tejos, quienes se encuentran con licencia médica, afectadas por problemas sicológicos tras el simulacro.