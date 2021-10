Papá de José Uribe Antipani acusa "sinvergüenzura" del empresario que lo mató

Este jueves concluyeron los alegatos del juicio oral contra el empresario José Fuenzalida Calvo, acusado del homicidio de José Miguel Uribe Antipani y el baleo a otras tres personas en octubre de 2019, durante el inicio del estallido social, en Curicó.

Fuenzalida está imputado por homicidio calificado y tentado, y su defensa postula una "inimputabilidad" debido a un "trastorno afectivo bipolar" que padece hace 10 años.

"Están tratando de hacer lo que yo creía: quieren que sea inimputable, y eso cae de cajón que es una sinvengüenzura", dijo a Cooperativa Regiones Nelson Uribe, el papá de José Miguel.

"La verdad es que todos queremos que él (Fuenzalida Calvo) pague el crimen que cometió, como lo dictamine la ley". No obstante, aún en caso de una condena, "justicia no habrá nunca para mí, porque mi hijo ya no está... Espero que la justicia haga las cosas bien esta vez", dijo el progenitor.

El fiscal Miguel Gajardo ratificó que son 26 los años de cárcel que el Ministerio Público solicita para José Fuenzalida Calvo, sumados el baleo mortal de José Miguel Uribe Antipani y de otros tres manifestantes, durante la misma noche del 21 de octubre de 2019, en el marco del "estallido social".