Parlamentarios presentan nuevos antecedentes a Contraloría contra intendente del Maule

Los diputados de oposición, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda presentaron a Contraloría nuevos antecedentes que acusan conflicto de interés del intendente del Maule, Pablo Milad: piden investigar el parentesco entre el director de Coexca S.A., Cristián Giannini Milad, y la autoridad regional.

Los parlamentarios cuestionaron además las críticas realizadas por Milad hacia la gestión parlamentaria, vertidas en una ceremonia en Cauquenes la semana pasada, en la que dijo que los proyectos presentados por ambos diputados son "para la risa" y que un ambientalista (Cristián Lagos) de Cauquene es "un acosador sexual e hijo de un violador".

"Tenemos nuevos antecedentes que queremos sean investigados por la Contraloría, como es el parentesco entre el director de Coexca S.A., Cristián Giannini Milad, y el intendente. Nuestro rol como parlamentarios es la fiscalización y eso parece no entenderlo Pablo Milad, a quien consideramos le quedó grande el poncho", dijo Naranjo.

El diputado Sepúlveda agregó que "el intendente está descompensado. No puede realizar acusaciones de ese tipo en contra de ciudadanos y parlamentarios. Es el representante del Presidente Piñera en la región y esperamos pueda estar a la altura. Sabemos que tiene intenciones de ser gobernador regional, pero para eso hay que estar a la altura".

"Parentsco en sexto grado"

El propio intendente respondió a las nuevas acusaciones y manifestó que "efectivamente hay un grado de parentesco en sexto grado. Yo no sabía y no conozco a ese familiar, pero la ley señala que hasta cuarto grado me permite ser parte de una votación, que además no fue una mejora al plantel porcino sino que una mejora medioambiental".

"Esto es política y debe ser con oposición. Acá hay un sesgo político en contra de mi persona y, por lo demás, yo no nombré a nadie en mi intervención de la semana pasada. Esto es así y seguiremos trabajando por la gente, que es lo que me pidió el Presidente Piñera", concluyó.

Pablo Milad es uno de los nombres del Gobierno para ser candidato a gobernador regional del Maule, razón por la que se espera renuncie antes del 25 de octubre, luego del último Consejo Regional extraordinario programado para la próxima semana.