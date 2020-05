Regantes serán parte en juicio por derechos de agua de la Laguna del Maule

La Corte Suprema de Talca aceptó el recurso presentado por las comunidades de agua de la Región del Maule, las que serán parte en el juicio que hasta ahora sólo mantenían Enel y la Dirección de Obras Hidraúlicas (DOH) del MOP, por el derecho de uso de aguas de la Laguna del Maule.

El juicio se encuentra en el máximo tribunal, luego que en 2012, los agricultores del Maule acusaran la violación de tratado entre Endesa y la DOH del año 1947, que regula y prioriza el uso del agua del cuerpo de agua para el riego en primera instancia, por sobre la generación eléctrica.

"Esta es una muy buena noticia, porque un grupo de regantes de la cuenca del Maule fue aceptado como tercería coayudante en el juicio de mera certeza que tiene el Fisco a través del Consejo de Defensa del Estado, que tiene Endesa en ese tiempo, ahora Enel con la DOH", dijo el presidente de los agricultores del Maule, Fernando Medina.

Los regantes del Maule aseguraron que la sequía pone en riesgo más de 150 mil hectáreas para la próxima temporada.

OFICIO PARLAMENTARIO

En tanto, el senador por el Maule, Juan Castro (RN) ofició al Ministro de Obras Públicas, para que se impida a la empresa Enel la extracción de aguas de la Laguna del Maule, debido a la sequía que afecta al país y la región.

"No existen excedentes y no han habido los últimos años y aún así, la empresa ha sacado agua de la Laguna del Maule, lo que no se puede permitir. La agricultura necesita, hoy más que nunca, tener el agua para la producción agrícola", dijo el también presidente de la comisión de Obras Públicas del Senado.

En el Maule, la sequía mantiene a 13 comunas de la región en Estado de Emergencia Agrícola y a todo el territorio bajo la declaratoria de Zona de Escasez Hídrica.