Gobierno decretó escasez hídrica en la Región del Maule, pero no lo dio a conocer

El Ministerio de Obras Públicas decretó escasez hídrica para la Región del Maule, lo que no había sido dada a conocer por las autoridades, lo que generó controversia entre alcaldes y parlamentarios de la zona.

La solicitud fue realizada por el intendente del Maule, Pablo Milad, que pedía decretar escasez hídrica para toda la región por la "condición de déficit de precipitaciones y almacenamiento de agua en los embalses y las consecuencias que ello ha provocado".

La medida fue aceptada y la condición de escasez hídrica comenzó a aplicarse desde el 6 de septiembre, situación que autoridades acusan que no se ha hecho pública desde el Gobierno Regional.

Al respecto, el seremi de Obras Públicas del Maule, Francisco Durán, afirmó que no se había dado a conocer debido a que no quieren generar una "falsa expectativa" con este decreto.

"Nosotros lo hemos manejado de una manera distinta porque en esto hay una expectativa y no hay que crear una falsa expectativa respecto a este decreto, es más regulatorio que de recursos", sostuvo.

Esta situación fue dada a conocer por la senadora DC Ximena Rincón, quien indicó que "es una pena que el decreto de escasez hídrica esté desde el 6 de septiembre y no se hayan tomado aún medidas sobre la materia. (...) A la fecha no vemos a nadie movilizado en torno a lo que ese decreto supone, que no tiene recursos, pero que sí habilita al intendente a tomar medidas".

El alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez (UDI), presidente de los alcaldes del Maule, criticó al Gobierno por no dar a conocer esto públicamente. "Lamento profundamente que el Gobierno piense que se creen falsas expectativas, aquí hay que tomar este tema como una urgencia, una emergencia, qué más tenemos que esperar".

El decreto de escasez se encuentra actualmente en la Dirección General de Aguas, el cual se dictó para proveer determinadas herramientas a quienes utilicen el agua para reducir al mínimo los daños derivados de la sequía.