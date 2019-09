Autoridades del Maule exigen rápida respuesta a emergencia agrícola: "Cada día hay un animal muerto"

Las autoridades de la Región del Maule emplazaron al Gobierno a actuar frente a la emergencia agrícola que afecta a la zona, con énfasis en la situación que afecta a Rauco que ya contabiliza más de 1.500 animales muertos.

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule, el UDI Bernardo Vásquez, enfatizó en la necesidad de que se materialice el compromiso del Gobierno sin hacer distinciones políticas.

Vásquez remarcó que "la sequía no tiene color político, es urgente que se entreguen los recursos a las comunas que están en emergencia agrícola. Cada día que pasa es un animal muerto, vamos a celebrar con empanadas y vino tinto mientras la gente y animales siguen esperando, esto es impresentable".

La senadora por la región Ximena Rincón (DC) cuestionó Rauco, que dirige el alcalde Enrique Olivares (PR), aún no reciba el apoyo gubernamental.

"Esto no es campaña política. Los animales no votan, no tienen color político, hemos presentado nuestra molestia a las autoridades de Agricultura y llamamos públicamente a que no se discrimine por color político de las comunas", enfatizó.

Tras los cuestionamientos, la seremi de Agricultura, Carolina Torres, pidió paciencia y explicó que "hay que tramitar los recursos y llegaremos a cada una de las comunas en emergencia agrícola. Aquí no hay distinciones políticas, el viernes estaremos en Rauco y seguiremos apoyando a las comunas como comprometió el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera"

Las comunas declaradas en emergencia agrícola en el Maule son Rauco, Licantén, Hualañé, Vichuquén, Sagrada Familia, Pencahue, Empedrado, Curepto y Constitución.