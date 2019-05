Murió chilena que sufrió grave accidente en Cancún

Este domingo falleció María Inés Contreras (68), la mujer que producto de una caída sufrió la amputación de su pierna cuando estaba de vacaciones en Cancún, México.

La mujer sufrió una herida en su pierna y en una primera consulta médica le diagnosticaron un esguince, sin embargo, los fuertes dolores dieron cuenta que la lesión le provocó una septicemia, y, producto del avance de la infección, sufrió la amputación de su extremidad.

Durante la semana la familia tomó contacto con el matinal Bienvenidos de Canal 13, donde señalaron que la cobertura no les alcanzó para los tratamientos posteriores, que costaban sobre los 12 millones de pesos, por lo que solicitaban el apoyo del Gobierno.

"Se nos avisó de la gravedad de la mamá y que nos despidiéramos, y eso hicimos, hasta ahora nadie se a comunicado con nosotros. La incompetencia del gobierno hoy nos tiene en esta situación, yo responsabilizo a la mala gestión del Gobierno de Chile y sus incompetentes", señaló el hijo de María Inés y hermano de Fabián, Manuel Valderrama.

"Que el gobierno entienda y aprenda que es y será siempre el responsable de cada uno de sus compatriotas, sobre todo de los más indefensos, vulnerables y abandonados. Les pido a nombre de esta familia destrozada que el nombre de María Inés Contreras Figueroa no quede en el olvido, que marque un precedente en la historia, para que ninguna familia chilena pase por esta dolorosa situación", agregó.

El hijo además anunció la creación de la Fundación María Inés Contreras Figueroa, para que casos como este no se vuelvan a repetir.

"El Gobierno siempre tuvo la disposición"

En tanto, el senador por Arica José Durana (UDI) lamentó el fallecimiento de María Inés, y sostuvo que el Gobierno siempre tuvo la disposición de ayudar.

"Lamentablemente la señora (María Inés) ha fallecido, ella había mostrado signos de recuperación el pasado viernes y sábado, pero lamentablemente, hoy domingo, se agudizó (su mal estado de salud) y pasó a un estado de coma. Se nos informó -hace medio hora atrás- que ella falleció", señaló el senador.

Durana destacó que "cancillería y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, siempre tuvieron la plena disposición, más aún, estaba a cargo de todo este proceso el asesor del Ministerio del Interior, Cristian Barra, con el objeto de que en el minuto en que ella estuviese en condiciones -con una certificación médica que lo acreditara- para resistir el viaje hasta Chile, el Gobierno del Presidente Piñera iba a ser los esfuerzos para poder traerla".

"Lamentablemente nunca estuvieron dadas las condiciones de salud para que ella hubiese podido aguantar un viaje tan largo", agregó.

El senador además confirmó que el embajador de México en Chile se está trasladando a Cancún para gestionar la repatriación de los restos de María Inés Contreras.

La repatriación

Carlina Valdivia, subsecretaria de Relaciones Exteriores, sostuvo que desde el Gobierno se encuentran a la espera del "visto verde" por parte de las autoridades mexicanas para repatriar el cuerpo de la señora María Inés.

Valdivia agregó que "para proceder con un traslado lo primero que necesitamos es contar con la autorización de la autoridad sanitaria local, la verdad que esa posibilidad no se dio, producto de que su condición (de María Inés) era de un altísimo riesgo"

"Estamos a la espera de que las autoridades mexicanas nos entreguen toda la documentación respectiva, ese es un proceso donde nosotros estamos acompañando, gestionando, pero por supuesto que estamos a la espera que nos digan las autoridades para repatriar los restos de la señora María Inés", enfatizó la autoridad.

En este contexto, María José Matteo, esposa de Fabián -hijo de María Inés-, acusó que desde el Gobierno no se han acercado a entregar ayuda, y que trasladaran de manera particular el cuerpo.

"La subsecretaria de Relaciones Exteriores diciendo que está gestionando todo para hacer la repatriación de mi suegra, eso es totalmente falso. Ellos a nosotros no nos han llamado, mi suegra va a volver pero por un particular que nos ofreció la ayuda. Nosotros no queremos nada del Gobierno a esta altura", enfatizó Matteo.