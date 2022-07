Críticas, apoyos e interpretaciones tras "no" del Gobierno a la candidatura de Grossman para la CIJ

Parlamentarios de oposición salieron a cuestionar a la Cancillería después de que se negara a postular al destacado jurista chileno Claudio Grossman para llegar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), quien fuera el candidato de varios excancilleres para tomar la vacante que dejó la muerte del brasileño Antônio Cançado Trindade.

Varios expertos en la materia también han cuestionado lo resuelto por el Gobierno, considerando que el abogado pudo ser el primer chileno en tal cargo en 67 años, tras el desempeño como juez titular de Alejandro Álvarez Jofré entre 1946 y 1955.

Como Relaciones Exteriores atribuyó su decisión en parte a que sus esfuerzos se concentran en retornar al Consejo de Derechos Humanos, el senador Francisco Chahuán (RN) pidió dejar de lado "los sesgos ideológicos; que no sea la priorización de la participación de Chile en el Consejo de Derechos Humanos versus la integración de la Corte Internacional de Justicia en La Haya".

"Que no sea el cálculo político el que impida que Claudio Grossman llegue a la Corte Internacional de Justicia", remarcó.

En tanto, la diputada de la bancada RN Catalina del Real manifestó que "es impresentable e inaceptable la manera en que Cancillería se está armando y se está moviendo en este Gobierno. La política internacional de Relaciones Exteriores es una política de Estado, no una política ideológica de un Gobierno de turno".

Por otro lado, ha trascendido que en la interna se dice que si ya se está conversando para sumar votos por el Consejo de Derechos Humanos, se pudo mencionar también una postulación de Grossman a la elección regular del periodo 2024-2033, para la que queda más tiempo.

HERMETISMO EN LA COALICIÓN OFICIALISTA

Mientras La Moneda no ha vuelto a referirse al tema, la respuesta del oficialismo ha sido escueta: por ejemplo, el timonel comunista, Guillermo Teillier, se limitó a señalar que "no me corresponde opinar" al respecto.

Asimismo, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien fuera coordinador de Política Exterior en la campaña del actual Presidente Boric, confirmó que "apoyo y respaldo la declaración pública que ha sacado Cancillería. No tengo nada más que agregar".

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, destacó que Grossman "por cierto cuenta con todo el currículum, una dilatada trayectoria", pero "el Gobierno ha dado las explicaciones: sacó un comunicado que explica perfectamente cuáles son los tiempos de estas nominaciones, y hay que quedarse con aquello".

"No empezar con especulaciones ni hacer listas de supuestos problemas, porque creo que (la Cancillería) ha tenido una gestión muy exitosa y destacada, como lo hacen ver permanentemente los agentes extranjeros con los que hemos tenido contacto", enfatizó.

En el mundo de las relaciones internacionales, el ex diplomático Carlos Portales reprochó que "se dejó pasar la candidatura chilena", pues "victorias difíciles, como la de (José Miguel) Insulza en la OEA, tuvieron el pleno respaldo del Presidente Lagos y de la Cancillería". Sin embargo, acusó que "la ministra (Antonia) Urrejola sólo habló directamente con el candidato para decirle no, tras casi dos meses de intentar conversar".

En contraste, Cristián Barros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores en la Administración Lagos, planteó en Twitter que "era difícil solicitar votos para mismo candidato que fue electo en el Comité de Derecho Internacional sólo en noviembre pasado y aún no asume su nuevo periodo", aunque acotó que "esto es solo una suposición basada en mi experiencia en ONU".