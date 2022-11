Oncólogo acusado de abusos atiende telemáticamente en Clínica Las Condes

Casi una semana después de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara la prohibición de hacer ingreso a la Clínica Las Condes (CLC) contra el oncólogo Manuel Álvarez, el médico permanece con su agenda de atención abierta.

La Tercera consignó que a través de la página web del recinto privado, se puede reservar una hora de telemedicina con el doctor acusado de abuso sexual, quien mantiene varias plazas disponibles para lo que queda del año.

Técnicamente, el facultativo no está transgrediendo la prohibición establecida por la Justicia, mas la presidenta del Colegio Médico Metropolitano, Francisca Crispi, reprochó que "la decisión de la clínica de mantener la vinculación del doctor a través de la telemedicina es desafortunada, pues es una situación compleja para las pacientes y es revictimizante para las denunciantes saber que persisten en la iniciativa de mantener la vinculación durante un juicio que ya tiene una medida cautelar".

La representante del gremio también fustigó la situación en Twitter, acusando a CLC de tener "cero criterio y ética profesional" y argumentando que "dado que el Ministerio Público estaba solicitando 16 años de cárcel para el Dr. Álvarez, por la gravedad de las acusaciones en su contra, debería existir un principio precautorio y que cesen sus atenciones por el tiempo que dure el juicio".

A su vez, la abogada querellante del caso, Susana Borzutzky, acusó que el que "la clínica le permita trabajar por telemedicina es una burla a la ley; es buscar un resquicio donde no existe y no respetar lo ordenado por los Tribunales de Justicia. Se pone en riesgo a las víctimas a través de un centro de salud que debiese cuidarlas y protegerlas".

Dra. @francrispi : "Como la Fiscalía obtuvo una medida cautelar, de que él no se puede acercar a la Clínica Las Condes, ahora está ejerciendo la telemedicina. Esto me parece una burla a las denunciantes". — Colmed Santiago (@ColMedSantiago) November 3, 2022

El 17 de octubre, Álvarez retomó brevemente sus funciones como director del Centro de Cáncer de la clínica, cargo que ocupó hasta el 2017, cuando fue desvinculado debido a las denuncias de abuso sexual reiterado en contra de una paciente, que llevaron a su formalización en enero de 2019.

Frente a las críticas por el regreso del acusado, el recinto defendió que esto respondió a que el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago determinó que la institución lo despidió injustificadamente en 2017, pero también atiende a "su valía profesional, que lo hace ser uno de los oncólogos más reputados de nuestro país, con amplios reconocimientos profesionales tanto en Chile como en el extranjero".

En este sentido, Crispi cuestionó que "normalmente la Justicia es insuficiente para abordar estos casos como de una ética profesional específica y acá lo vemos muy plenamente en el caso del doctor Álvarez, ya que, por ejemplo, nos informan que el fiscal no puede pedir una medida cautelar que sea no ejercer la profesión. Esa medida cautelar no existe".

Si bien su solicitud ante la Superintendencia de Salud de oficiar a la CLC tuvo frutos, la líder del Colmed capitalino admitió sus dificultades para actuar en estos casos, especialmente porque Álvarez no está colegiado: "Nos damos cuenta de que no hay muchas herramientas, y creo que este caso tiene que ser bien ilustrado para que a futuro podamos tener una institucionalidad que responda mejor a los temas éticos dentro de la profesión médica", cerró.