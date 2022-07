El ABC del "copago cero" para usuarios de Fonasa anunciado por el Gobierno

A partir de septiembre comenzará a regir el copago cero en la atención en la red de salud pública para los usuarios que se encuentren en los tramos C y D de Fonasa.

Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, comentó en Una Nueva Mañana que alrededor de seis millones de personas se verán beneficiadas con esta medida.

El tramo C corresponde a quienes un sueldo bruto de entre 380.000 y 554.800 pesos, aunque quienes estén en este grupo y tengan tres o más cargas familiares pasarán a Tramo B.

Mientras tanto, el tramo D incluye a quienes perciben más de 554.800 pesos, recordando que con 3 o más cargas familiares, el afiliado pasará a Tramo C.

"Desde mediados de los años 90, todos estos grupos, B, C y D, en atención primaria tienen gratuidad, entonces lo que está haciéndose con esta medida es que las personas que estaban en los grupos C y D, que tenían que hacer un copago del arancel de Fonasa (10% para C y 20% para D), quedarían eximidos de ese pago", explicó.

Junto a esto, el experto recalcó que no hay cambios para atenderse en el sistema privado y que "quienes pueden optar por la modalidad de libre elección son los grupos B, C y D (...) probablemente el componente más importante de aquello son los exámenes de laboratorio, ahí es donde se concentra la mayor cantidad de prestaciones".

"Es un anuncio que va en una dirección correcta, porque finalmente de lo que se trata la construcción de un sistema de salud que sea de un estándar mundial es que no haya una discriminación por ingresos de las personas para recibir atención de salud", valoró Arteaga.