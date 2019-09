Mañalich negó problemas financieros en la ex Posta Central

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que la red asistencial está completamente preparada para atender durante Fiestas Patrias, pese a que los funcionarios de la ex Posta Central denuncian la "falta crónica de insumos" para la atención de pacientes.

Según el secretario de Estado, no habrá más recursos para el principal recinto de urgencia del país mientras no se solucionen los problemas administrativos.

"Creo que tenemos algunos problemas de administración local, por ejemplo, no han mandado las facturas, las cuentas de los proveedores a los que hay que cancelar y como ya he señalado, mientras esas facturas no lleguen transparentadas los recursos no se van a transferir a los servicios de salud", dijo el secretario de Estado.

"Las mayores atenciones de urgencia no van a la (ex) Posta Central, van a otros servicios de urgencia de la Región Metropolitana (...) No tenemos ningún problema financiero, la red pública está bien aprovisionada para este fin de semana largo", recalcó el titular del Minsal.

En tanto, el director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Pedro Belaunde, emitió un comunicado en el que aseguró que se envió un oficio en agosto pasado al Servicio de Salud y que desde entonces se ha inyectado un presupuesto paulatinamente lo que ha permitido reabastecer la bodega de insumos críticos, con lo que se podrá enfrentar la contingencia de Fiestas Patrias, cuando la ex Posta Central recibe un gran número de pacientes, principalmente por accidentes de tránsito y riñas.

Los funcionarios reclaman que de los 3.000 millones de pesos que llegaron al recinto, más de la mitad se destinó al pago de sueldos de funcionarios externos y solo el resto se utilizó para la compra de insumos.