Los funcionarios del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), que llevan varias semanas movilizados por falta de insumos y de personal, aseguraron que la inyección que hizo el Minsal de 3.000 millones de pesos no solucionó el problema. Incluso, advirtieron que para Fiestas Patrias "la Posta aumenta demasiado el número de atenciones y nos vemos en la misma situación de no estar con recursos ni insumos". Todos los detalles en el informe de Priscila Baeza.

