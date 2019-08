El paro de médicos generales de zona cumplió una semana este lunes y próximamente se fijará una asamblea para determinar su continuidad.

Los 2.500 médicos protestan por la falta de becas de formación para especialistas y problemas de gestión del Ministerio de Salud.

El Ministerio publicó finalmente los cupos que habrán para especializaciones del próximo año e informó que serán 841 cupos en total.

Según explicó la presidenta de los médicos generales de zona (MGZ), Carol Muñoz, "lo que nos preocupa y uno de los motivos de por qué seguimos paralizados es porque primero no tenemos diálogo con el Ministerio hasta la fecha y también porque creemos que no puede ser una política del Ministerio el no sentarse a dialogar y, en el fondo, condicionar la cantidad de becas que ofrece a una paralización de médicos de cinco días".

"Si efectivamente el discurso del Ministerio fuera en consecuencia y ellos estuvieran respondiendo a las necesidades de los pacientes, este listado de cupos, de alguna manera, hubiese sido ofertado en la primera vez y no los 600 que se ofertaron en una primera ocasión (o) 740 que se ofertaron en la siguiente", cuestionó.