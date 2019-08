Médicos generales de zona iniciaron paro indefinido con "100% de adhesión"

La Agrupación de Médicos Generales de Zona inició este lunes su anunciada paralización indefinida a nivel nacional, debido al incumplimiento de compromisos -acusan- por parte del Ministerio de Salud.

Tras semanas de conversaciones y un infructífero avance en lo que corresponde a gestiones trascendentales para mantener esta política pública, tan necesaria para Chile. Compartimos nuestro comunicado oficial de inicio de movilizaciones este 19 de agosto @MinsalChile @colmedchile pic.twitter.com/TlRppTPP9y — MGZ Chile (@MgzChile) 19 de agosto de 2019

La presidenta del gremio, Carol Muñoz, detalló que "hay una paralización de actividades cotidianas de consultorios y hospitales de baja complejidad, donde están nuestros médicos EDF (Etapa de Destinación y Formación), siempre resguardando la atención de urgencias y los turnos éticos en cada centro".

"Hoy tenemos una adhesión del 100 por ciento a nivel nacional: todos los centros donde hay médicos en Etapa de Destinación y Formación tienen paralización de actividades, ya sea parcial -en el caso de que cuenten con dotación de médicos sujetos a otra ley-, o completa en el caso de los hospitales de baja donde el recurso médico es 100 por ciento de EDF", detalló Muñoz.

Son más de 2.500 los profesionales movilizados desde este lunes, con un petitorio de fortalecer el ciclo de destinación y formación de los médicos del sistema público, a través de cinco puntos.

Según habían explicado en los días previos, existen descoordinaciones en el concurso de ingreso al sistema, dificultad en las ejecuciones de capacitaciones comprometidas por el Gobierno y remoción de estímulos de médicos de zonas extremas.

En ese sentido, apuntaron a la existencia de un compromiso firmado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que no ha sido cumplido.

En vísperas del inicio del paro, el ministro Jaime Mañalich declaró: "No me parece que el Ministerio tenga alguna responsabilidad con una promesa no cumplida".

Mañalich dijo que "simplemente es una negociación abierta respecto a las condiciones de trabajo de estos profesionales". Sus palabras que fueron consideradas "desafortunadas" por los médicos movilizados.