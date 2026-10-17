Marcela Bustamante, subdirectora de la Clínica Metropolitana de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), detalló que la entidad dispone del funcionamiento de un Whatsapp SOS, un canal de orientación gratuito que funciona las 24 horas al día, los siete días a la semana, y que ya supera las 12 mil consultas atendidas a nivel nacional.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Bustamante destacó la disponibilidad de esta herramienta debido a que "los primeros minutos son muy importantes" durante una emergencia por quemaduras. Detalló que una vez que se contacta el canal, "una enfermera especialista da todas las indicaciones en relación a los primeros auxilios en casa y en el momento de derivar al servicio de urgencias".

La experta también entregó pautas esenciales sobre cómo reaccionar ante una quemadura reciente para evitar la profundidad y extensión del daño en la piel.

LEER ARTICULO COMPLETO