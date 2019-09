Experto: El Gobierno debe hacer una campaña para que las personas cuiden el agua

El Presidente Sebastián Piñera abordó el jueves, públicamente, el crítico escenario de la sequía que afecta a la zona central de Chile, y dijo que, si bien "el abastecimiento de agua potable en nuestras ciudades está garantizado durante esta temporada de primavera-verano", se requiere "hacer cambios importantes" en este ámbito.

Para el experto del Centro de Investigación y Transferencia en Riesgo y Agroclimatología de la Universidad de Talca, Patricio González, frente al actual escenario es imperativo que el Gobierno realice una campaña comunicacional para concientizar sobre la gravedad del problema.

La idea es transmitir un mensaje para que "las personas cuiden el agua, que no la derrochen, que no rieguen el pasto excesivamente, que las piscinas no se llenen".

González dijo que en este tema se debe "crear una conciencia en las personas, porque no la hay".

"No detalló los cambios"

Por su parte, la investigadora Verónica Delgado, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, criticó los dichos del Mandatario, ya que "los anuncios no fueron nuevos".

"El Presidente lo que dijo es 'vamos a inaugurar embalses', que es un política que ya tenemos hace varios años... Habló de cambios importantes, pero no detalló ninguno", criticó la experta, que apuntó a la necesidad de reformar el Código de Aguas y desarrollar políticas públicas en avances tecnológicos como la desalinización del agua.

En este punto, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunció que el Gobierno inyectará más de 42 mil millones de pesos a la Comisión Nacional de Riego "para enfrentar esta megasequía" y abordar la construcción de 19 mil hectáreas con riego tecnificado este año.