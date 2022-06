Juan Sutil: En varias partes del mundo se usa el esquema de Metrogas

El presidente de la Confederacion de la Produccion y del Comercio (CPC), Juan Sutil, le bajó el peril al caso de Metrogas, empresa que fue acusada de presunta ganancia "indebida".

La demanda fue presentada tras un reportaje revelara que hasta un 20 por ciento de las ganancias de la empresa Metrogas en el último lustro -394 millones de dólares- podría ser de carácter "indebido", luego de que la firma, filial del grupo CGE Gas Natural, creara una compañía intermediaria, no regulada, que aumentó el precio del gas natural.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Sutil señaló que "lamentablemente se cae en los extremos. Quizás a la gente le va a costar entender lo que quiero explicar. Aparentemente, si tú lo miras en frío, es feo, es quizás reprochable, y pueden haber muchos adjetivos. Pero hay elementos que son bien importantes de destacar, primero: todos los estudios y toda la regulación indica que Metrogas compra en las mejores condiciones de mercado que cualquier otro competidor de la industria y vende de acuerdo a las condiciones que establece su contrato".

"Esta es una empresa que provee a la industria en general, directamente, y a Metrogas en particular. Si tú miras el balance específico de esa filial, solo el 12 por ciento de sus ingresos proviene de la gestión que hace y los riesgos que corre para poder mantenerle a Metrogas una tarifa durante 10 años que establece el contrato", explicó el Sutil.

"Yo partí diciendo que parece ser una situación muy incorrecta, simplemente estoy explicando que cuando tú tienes una operación que es entregarle gas a la ciudadanía, tiene que tener estabilidad en el largo plazo, que hay que desacoplarlo de los riesgos del mercado, y de las alzas o bajas de precio. En varias partes del mundo se funciona con el esquema que funciona esta compañía", indicó Sutil, agregando: "Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, o que haya que corregirlo o mejorarlo, pero estoy siendo específico en los hechos".

Consultado sobre los sobreprecios a los consumidores, Sutil manifestó que existió un proyecto de ley presentado "por parte del (ex) ministro Jobet y del Gobierno del (ex) Presidente Piñera" que "no fue atendido por el legislativo; fue incluso retirado en este Gobierno para mandar un nuevo proyecto... Eso lo corrige".

Ayer, en la Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric confirmó que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se hará parte de la demanda civil interpuesta por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) contra Metrogas por "abuso de posición monpólica".