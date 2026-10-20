Diversas labores preventivas se han realizado en la Región Metropolitana a la espera del momento más intenso del temporal de este martes, que podría involucrar granizos y tormentas eléctricas, como la semana pasada.

La Municipalidad de Puente Alto desarrolló una evacuación preventiva en el campamento Vista Hermosa, ubicado en la ribera del río Maipo; y funcionarios instalaron barreras frente a viviendas en Las Condes, para evitar ingresos de sedimentos por eventuales remociones producidas por las precipitaciones.

La alcaldesa de la comuna del sector oriente de la RM, Catalina San Martín, afirmó que las residencias serán resguardadas por Carabineros, ya que los vecinos fueron evacuados preventivamente.

"La idea es que no haya moradores dentro de las viviendas. Quiero decirles a las familias que estaremos desplegados con Carabineros, Seguridad Municipal y la PDI para hacer el resguardo de las viviendas; pero, insisto, esto es una recomendación (a los residentes) y depende de ellos si la toman o la dejan", señaló.

"Sé que es complejo lo que se les está pidiendo, pero lo que necesito es que tengan claro que yo, como alcaldesa, debo resguardar vidas", agregó la jefa comunal.

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