Aluvión en el sector Juan Riquelme afectó a tres viviendas en Concepción
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El deslizamiento de tierra ocurrido la madrugada de este jueves afectó a al menos tres viviendas del sector Juan Riquelme, en la ciudad de Concepción.
Parte de la gran cantidad de barro que recorrió las calles ingresó a algunas casas de la zona. Las labores de limpieza comenzaron esta tarde.
El evento se atribuye al intenso pulso de precipitaciones pasada la medianoche, que en algunas estaciones llegó a marcar cerca de los 15 milímetros por hora, de acuerdo con el Senapred.
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