La investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) Roxana Bórquez abordó en Cooperativa las afectaciones que la lluvia ha causado en comunas capitalinas diversas en condición socioeconómica y recursos, y señaló que, si bien un fenómeno meteorológico "afecta a todos por igual, la vulnerabilidad se mide con varios factores".

"Un riesgo está compuesto por la amenaza (climatológica) misma, que es este potencial de ocurrencia de un evento físico; pero otro componente importante es la exposición (a ese peligro) y la vulnerabilidad que tienen las comunidades", basada en "la propensión a ser afectado negativamente y poder salir adelante" tras la catástrofe, explicó.

Dicho eso, "ese aluvión (en Las Condes) que afectó casas, ¿cómo uno lo mide? La vulnerabilidad se mide por varios factores, como la edad de los damnificados; pero otro factor importante también es la condición económica", afirmó la académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile.

"La situación de esos hogares (en San Carlos de Apoquindo) hace que puedan responder más rápidamente y salir adelante más rápidamente que si esto hubiese sucedido en comunas mucho más pobres. Entonces, hay una vulnerabilidad y una desigualdad territorial también en cómo se enfrentan estos estos eventos", indicó Bórquez.

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