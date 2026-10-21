Meteoróloga: Lluvias sobre lo normal podrían extenderse hasta la quincena de noviembre

Las precipitaciones que han afectado a la zona central del país podrían continuar durante las próximas semanas, incluso hasta la quincena de noviembre, aunque con una disminución gradual de su intensidad, según advirtió Pamela Henríquez, coordinadora jefa de Meteored Chile, a El Diario de Cooperativa.

La especialista explicó que los modelos meteorológicos muestran condiciones más lluviosas de lo normal para la época, en un escenario marcado por la inestabilidad atmosférica.

Henríquez señaló que un centro de baja presión frente a la zona central se desplaza hacia el sur, lo que mantendría las precipitaciones principalmente entre las regiones del Maule y La Araucanía.

En estos sectores, especialmente en la costa y los valles, podrían registrarse entre 35 y 40 milímetros de lluvia durante una sola jornada, con nuevos pulsos durante el jueves y hasta la mañana del viernes.

"Por el momento, se aprecia que octubre terminaría con posibilidades de esta situación, de generar más tormentas y hasta la quincena de noviembre se podría apreciar", sostuvo la experta.

En la Región Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, en tanto, "podrían todavía reactivarse tormentas y precipitaciones durante las tardes, por lo menos hasta el viernes", indicó Henríquez.

Posibles nubes tornádicas

La zona centro-sur también enfrenta riesgos asociados a tormentas de mayor intensidad. Según explicó Henríquez, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso para sectores comprendidos entre el Maule y La Araucanía ante la posible formación de nubes tornádicas.

"No significa que vamos a tener un tornado, pero sí van a estar estas nubes bien potentes con bastante desarrollo vertical, que son las que traen también las tormentas eléctricas y el granizo", precisó.

La especialista agregó que estas condiciones podrían favorecer fenómenos más intensos, incluida la eventual formación de trombas marinas en sectores costeros.

Superávit de precipitaciones

En cuanto al balance hídrico de la capital, Henríquez confirmó que Santiago presenta un superávit de precipitaciones. De acuerdo con los registros de la estación de Quinta Normal citados durante la entrevista, la ciudad acumulaba 275,9 milímetros de lluvia frente a un promedio anual de referencia de 286,3 milímetros, lo que representa un superávit del 23,4% respecto de lo esperado a la fecha.

Octubre también destacó por sus precipitaciones, con un registro de 108 milímetros, cifra considerable para un mes que habitualmente presenta pocas lluvias en la capital.

Sin embargo, la meteoróloga aclaró que estos resultados no significan que la sequía haya quedado atrás. Como ejemplo, mencionó el lago Peñuelas, que, pese al aumento de sus reservas, todavía mantiene un nivel de acumulación insuficiente.

"Hay sectores donde todavía queda mucho", apuntó, subrayando que la recuperación hídrica es desigual y que algunos embalses aún necesitan recibir más agua.

Un verano con temperaturas extremas

De cara a los próximos meses, la especialista anticipó un escenario que podría combinar precipitaciones sobre lo normal con temperaturas elevadas durante el verano. Henríquez vinculó esta posibilidad con la intensificación prevista del fenómeno de El Niño y con el calentamiento global, factores que podrían favorecer episodios de calor extremo y una mayor inestabilidad atmosférica.

"Podríamos tener, incluso, temperaturas muy extremas; olas de calor y temperaturas que, se espera, puedan llegar a los 40 grados", señaló.