El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, abordó en Cooperativa el sistema frontal que afecta al país y vaticinó que "recién el domingo vamos a descansar de los chubascos", apuntando a un debilitamiento del fenómeno.

"Queda un resto de inestabilidad, algunos chubascos se han estado generando hoy en la tarde ayudados por estos 22 grados que alcanzamos también; hacia la noche ya esto tiene que ir debilitándose. Con respecto a mañana, tenemos un pulso de inestabilidad que se desarrolla frente a Puerto Montt en la costa, que se desplaza rápidamente durante hoy día y mañana hacia la zona central, por eso estamos estimando nuevamente chubascos para la Región Metropolitana para la tarde de mañana jueves, y no descartamos también la probabilidad de tormentas eléctricas", sostuvo el experto.

Zúñiga planteó que la condición climática "va a ir mutando, porque inicialmente es una onda de masa fría, pero va a mutar, altamente probable, a una baja segregada. Entonces eso va a implicar que vamos a seguir con probabilidad de chubascos el viernes, incluso el sábado próximo. Recién el domingo creo que podríamos estar descansando con respecto a los chubascos acá en la zona central del país".

Por otro lado, se refirió a un tornado registrado en la Provincia de Linares, en la Región del Maule, y apuntó a que "tenemos que empezar a culturizarnos un poquito más con respecto a a qué hacer eh ante este tipo de fenómenos (…) Lo más importante es alejarse, porque los tornados son erráticos. Muchas veces toman una dirección y dependiendo del ambiente que ellos van captando cambian de dirección muchas veces abruptamente".

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