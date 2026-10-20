Orrego: Si una comuna requiere el apoyo de otra, toda la RM la ayudará

El sistema frontal anunciado para la zona central de Chile comenzó a afectar este mediodía, de forma intensa pero intermitente, con precipitaciones, rachas de viento y truenos, a varios sectores de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Pasadas las 13:30 horas se reportó la caída de granizos en la comuna de San Bernardo, al igual que una activación en la Quebrada Honda de Las Condes (origen del aluvión de hace dos semanas).

Puntualmente a las 14:00 se registró el primer pulso intenso de lluvia sobre el centro de la ciudad Santiago, y pocos minutos después, Senapred declaró alerta roja para toda la Región debido a este evento meteorológico, cuya fase más intensa aún se espera con grados de nerviosismo.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 06:00 horas en la comuna de Valparaíso, mientras que se espera que el punto álgido del fenómeno llegue durante la tarde, según explicó el director regional de Senapred Christian Cardemil.

"(Las lluvias) pueden ocurrir en el sector del litoral en el rango de los 25 a 35 milímetros, mientras que en la cordillera de la costa hacia la precordillera esos mismos montos caerán en un corto período de tiempo; o sea, desde la tarde hasta la noche de este martes, a las 21:00 horas aproximadamente", precisó.

"Este evento viene acompañado de probables tormentas eléctricas con posibilidad de fuertes vientos y con granizo, además de mantenerse en el litoral, cordillera de la costa y precordillera los días martes y miércoles, para seguir el resto de la semana en la zona cordillerana", indicó Cardemil.

Por su parte, el subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres Senapred, Felipe Riquelme, precisó esta tarde que se esperan 40 milímetros de precipitaciones para esta noche entre las regiones de Coquimbo y Maule.

En cuanto a la Región metropolitana, precisó que "durante esta mañana se han realizado evacuaciones preventivas en las comunas de Lo Barnechea (sectores Ñilhue, Huallalolén y Quebrada del Novillo Muerto), Puente Alto (campamentos Valle Hermoso y Sueño de Todos), y en Talagante (campamento Ribera del Río)".

"Cabe destacar, que en la comuna de Puente Alto se encuentran habilitados dos albergues, lo que al momento reportan 88 personas albergadas", agregó.

Asimismo, informó el cierre de los parques de la Asociación Cordillera entre el 20 y 21 de octubre; el Monumento Natural El Morado en la comuna de San José de Maipo, y el Parque Nacional Río Clarillo de Pirque.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó más de 130.000 clientes sin suministro eléctrico, los que se concentran en la Región de Coquimbo (81 mil), Región Metropolitana (12 mil) y Región de Valparaíso (12 mil).

Quilpué y Chilquinta revisaron paso Baden Powell y aseguraron móvil para tratar a electrodependientes

En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, afirmó que "la gente de operaciones está completamente desplegada" y que con Chilquinta revisaron "completamente el paso (bajo nivel de la Avenida) Baden Powell", que suele anegarse durante estos fenómenos.

"Además, nos mostraron el móvil electrodependiente que estará dando vueltas con todos los instrumentos que se necesitan (por parte de algún paciente durante la emergencia)", destacó Corti.

"Logramos la posibilidad de sacar adelante algo que es muy importante: abrir, junto con EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado), el paso en caso de que transiten vehículos de emergencia y si tenemos problemas de cierre de los pasos bajo nivel", cerró la alcaldesa quilpueína.

Talagante: Desborde del Río Mapocho obliga a evacuar campamento

Senapred solicitó esta tarde evacuar el capamento Ribera del Río, en la comuna de Talagante, por desborde del Río Mapocho. Más temprano, el municipio ya había realizado una evacuación planificada debido a que se identificaron 100 viviendas expuestas a inundaciones por su cercanía al cauce del río.

El operativo de la mañana contó con la presencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones; mientras, el municipio señaló que la comuna no cuenta con albergues habilitados, por lo que las personas tendrán que recurrir a sus redes de apoyo.

Talagante no dispuso de establecimientos educacionales como albergues masivos. La decisión municipal responde a la necesidad de no retrasar aún más el calendario de clases -ya afectado por temporales anteriores-, lo que obligaría a extender el año lectivo más allá de Navidad.

Ante esta situación, el municipio hizo un llamado a los habitantes del asentamiento a acudir a sus redes de apoyo familiares directas. De manera transitoria y para quienes no cuenten con un lugar seguro de acogida, se habilitó la sede social Trebulco, ubicada en Avenida Esmeralda 485.

"Entendemos que esta emergencia no es solamente de hoy día. Ya llevamos más de una semana trabajando con el campamento de la Ribera del Río Mapocho dadas las emergencias anteriores, así que ese campamento ya lo tenemos bien monitoreado y seguimos monitoreándolo", informó la delegada provincial de Talagante, Annemarie Müller.

En tanto, el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, señaló a Cooperativa que los equipos municipales deberán volver debido a que "todavía hay gente irresponsable en ese lugar. Hemos evacuado a casi todas las personas; no obstante, en la experiencia que hemos tenido en los años anteriores, siempre hay personas que se esconden y eso es lo que nosotros vamos a ir a abordar ahora".

El jefe comunal también criticó al Gobierno por no disponer de un albergue en Santiago: "Se lo solicité al delegado regional, a la delegada presidencial, de que habiliten un albergue, para eso está el Estadio Víctor Jara. No puede ser posible que hoy día no tengamos ese espacio hoy día", fustigó.

"Yo he postergado tantas veces las clases en Talagante que al final mis estudiantes van a terminar su año escolar el próximo año, eso no tiene ningún sentido", indicó.

Situación en Las Condes

En otro punto de la región, en la comuna de Las Condes, las precipitaciones han sido intermitentes, sin embargo, continúan los equipos de emergencia trabajando en el sector de Carlos de Apoquindo para evitar afectaciones por el aviso de posible remoción de terreno en la zona precordillerana.

Las autoridades llamaron a evacuar el sector, con tope hasta 10:00 horas, sin embargo, persisten automóviles y personas dentro de los domicilios.

La alcaldesa Catalina San Martín aseveró que personal de seguridad municipal y Carabineros se desplegarán para el resguardo de las viviendas ante la evacuación.

"Esto es una recomendación y depende de ellos efectivamente si la toman o la dejan. Yo sé que es complejo lo que se les está pidiendo. Ayer conversábamos con familias que estaban muy apenadas y muy frustradas por lo que están viviendo, pero les día que 'Lo que yo necesito que tengan como prioridad, que tengan claro, es que yo como alcaldesa necesito resguardar sus vidas'. Y el llamado que estoy haciendo es a resguardar vidas", afirmó.

El municipio se encuentra en dos puntos críticos de la comuna, en Avenida La Plaza y en Bulnes Correa, con funcionarios, maquinarías y camionetas, en caso de ser necesario su despliegue. Asimismo, realiza un sobrevuelo con drones para monitorear la emergencia.

Igualmente, se encuentra limpiando sectores de la Quebrada Honda para evitar posibles afectaciones y calles inundadas.

Orrego garantiza apoyo mutuo entre todas las comunas de la RM

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, destacó en Cooperativa que, a diferencia de la logística en sistemas frontales anteriores, "tratamos de coordinar el trabajo de todos los municipios" para hacer frente a posibles emergencias derivadas de las lluvias, que volvieron a intensificarse cerca de las 18:00 horas.

"Salvo algunos pocos, la mayoría de los municipios no tiene suficiente maquinaria o equipamiento para enfrentar una gran crisis solos. Entonces, en esta ocasión, hemos tratado de activar a todos los equipos de emergencia y, desde ya, señalar que en el caso de que una comuna requiera del apoyo de otra, vamos a concurrir entre todos a ayudarla", garantizó la autoridad en Lo que Queda del Día.

Por otro lado, resaltó el trabajo de prevención de riesgo realizado en varios municipios de la capital: "Si nos llueven 30 milímetros en una o dos horas, vamos a tener problemas igual, y habrá que reaccionar operativamente, pero (valoro) la limpieza de quebradas, educación de riesgo a la población, y preparación del trabajo a través de la compra de maquinarias son las medidas preventivas", puntualizó.