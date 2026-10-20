Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.6°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Tiempo

Senapred en alerta en el Biobío por riesgo de derrumbe de casas ante tormentas eléctricas

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El nuevo sistema frontal ya comenzó esta jornada en la Región del Biobío con una intensa tormenta de truenos y relámpagos, lo que pone en alerta a Senapred por eventuales remociones en masa que pongan a viviendas en peligro de derrumbe en las comunas de Lota y Arauco. 

"Martes y miércoles van a ser los dos días con mayor intensidad, aproximadamente con 30 milímetros de lluvia como máximo cada día. Sin embargo, lo que genera mayor riesgo es la probabilidad de estas tormentas eléctricas de generar gran cantidad de agua, granizo y viento en un sector muy focalizado en un corto período de tiempo", dijo el director regional de Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval. 

"(Pueden ocurrir) en toda la región, pero con más probabilidad en la zona del litoral, cordillera de la costa, el golfo de Arauco y parte del valle, principalmente. Las semanas anteriores tuvimos eventos como los que sucedieron en la precordillera, Antuco, Mulchén, Quilaco, Santa Bárbara y Lota, y eso radica un riesgo importante que monitoreamos con todo el sistema", afirmó.

contenido de servicio
Las + leídas