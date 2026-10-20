Senapred en alerta en el Biobío por riesgo de derrumbe de casas ante tormentas eléctricas

El nuevo sistema frontal ya comenzó esta jornada en la Región del Biobío con una intensa tormenta de truenos y relámpagos, lo que pone en alerta a Senapred por eventuales remociones en masa que pongan a viviendas en peligro de derrumbe en las comunas de Lota y Arauco.

"Martes y miércoles van a ser los dos días con mayor intensidad, aproximadamente con 30 milímetros de lluvia como máximo cada día. Sin embargo, lo que genera mayor riesgo es la probabilidad de estas tormentas eléctricas de generar gran cantidad de agua, granizo y viento en un sector muy focalizado en un corto período de tiempo", dijo el director regional de Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval.

"(Pueden ocurrir) en toda la región, pero con más probabilidad en la zona del litoral, cordillera de la costa, el golfo de Arauco y parte del valle, principalmente. Las semanas anteriores tuvimos eventos como los que sucedieron en la precordillera, Antuco, Mulchén, Quilaco, Santa Bárbara y Lota, y eso radica un riesgo importante que monitoreamos con todo el sistema", afirmó.