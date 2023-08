Temporales: alcaldes dominaron la conversación en la red social X

"Alcaldes e incluso personajes como Daniela Aránguiz dominan la conversación por encima de autoridades regionales y gobierno", concluye la consultora LLYC sobre cómo impactaron en la red social X las publicaciones sobre los últimos sistemas frontales que afectaron la zona centro-sur del país.

Según el "Termómetro Político" de la empresa, "el 8% de las menciones están vinculadas con algún perfil de alcalde y 0,8% a gobernadores/as".

Juan Cristóbal Portales, director general de la consultora LLYC, explicó que "quisimos medir el alcance, la interacción, la influencia y la confianza que están generando los principales líderes políticos, empresariales y gobernadores regionales en las zonas de catástrofe" y, en detalle, puntualizó que "uno pensaría que con todo el despliegue que está teniendo el Gobierno, las autoridades de Gobierno y las autoridades regionales, ellos serían los protagonistas de la conversación digital, sobretodo en el levantamiento de los daños, pero también de soluciones, y nos encontramos con que los protagonistas están siendo los alcaldes".

Además, "el Presidente (Gabriel) Boric y las ministras (Camila) Vallejo y (Carolina) Tohá retoman presencia activa en RR.SS. desde sus cuentas luego de 'caso Convenios'. Son l@s + influyentes junto con senadora (Paulina) Vodanovic (PS) en la comunicación desde sus propias redes entre actores medidos. El Presidente lidera en alcance e influencia, mientras la vocera lidera en interacciones y duplica a su seguidor, el propio Mandatario".

En tanto, los "representantes de partidos políticos, Fuerzas Armadas, Congreso y empresariado están ausentes de la conversación sobre los desastres naturales".

"Quienes por lo general están ausentes de la conversación, también tienden a tener una muy mala evaluación o a generar mayores grados de desconfianza", explicó Juan Cristóbal Portales.

[Audio] Sistema frontal: Representantes de los partidos y el Congreso estuvieron ausentes de la conversación #CooperativaContigo https://t.co/grTnTs7anP pic.twitter.com/H4ysgWb0XK — Cooperativa (@Cooperativa) August 28, 2023

LLYC añadió que "dentro de los gobernadores de zonas de catástrofe, la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo (DC), lidera la conversación entre sus pares regionales y es quien menor desconfianza genera en la comunicación de la crisis entre todos los perfiles seleccionados, con -13 puntos", mientras que "el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz (IND exDC), está ausente de la conversación desde redes propias y medios digitales".

Desde la desconfianza, lideran el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS); y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).

"Probablemente no es función del presidente del Senado o de la Cámara estar interactuando a través de redes sociales, pero a lo menos si generar algún tipo de comunicación o de preocupación por la ayuda que se está generando en la zona, sobretodo cuando estamos hablando parlamentarios que son representantes de la zona", afirmó el director de LLYC.

No obstante, "la mala noticia para todos los actores medidos excluyendo al Presidente Boric, es que no generan menciones, no son relevantes en la conversación ciudadana sobre la crisis y en la mediación de soluciones tanto en twitter como medios digitales".

Entre el 9 y 24 de agosto, LLYC analizó alcance, interacción, influencia y confianza que generaron en la red social X los principales líderes políticos, empresariales y gobernadores regionales de zonas afectadas por los temporales.