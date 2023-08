Vuelve la lluvia a la zona centro sur

Este fin de semana se pronostican lluvias entre las regiones de Coquimbo y el Ñuble, con una intensidad media y una isoterma alta, lo que traerá nieve a la zona cordillerana del centro y sur del país.

El director regional metropolitano de Senapred, Miguel Muñoz, detalló que "estamos hablando que en el total del evento, aproximadamente, en precordillera debiéramos tener unos 40 milímetros de agua entre sábado y domingo; en el valle unos 30 milímetros de agua y en cordillera debiéramos tener unos 50 centímetros de nieve, o sea es un sistema frontal frío. La isoterma debiera llegar el domingo a los 1.700 metros, va a nevar donde tiene que nevar".

"Es un sistema frontal distinto a los que hemos sufrido antes, trae bastante menos agua y viene asociado a un río atmosférico, pero viene debilitándose, por eso viene con menos agua", aseguró.

#Aviso A342/2023: [31/ago 12:39] Precipitaciones Normales a Moderadas en zonas de las regiones Metropolitana y O'Higgins https://t.co/c0hior4h77 pic.twitter.com/p3P0rl2xsJ — MeteoChile (@meteochile_dmc) August 31, 2023

En esta línea, afirmó que "debiésemos tener menos impactos", sin embargo, señaló que "eso no quiere decir que no tengamos emergencias: como la isoterma va a estar baja, tenemos una menor exposición a remociones en masa o aluviones, eso no quiere decir que no se vayan a registrar".

Pero, ¿cuándo llegan las lluvias exactamente? El meteorólogo Eduardo Sáez apuntó que el sistema frontal "va a abarcar desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Ñuble. Lo más intenso va a caer entre la Región de O'Higgins y Maule. Acá en el centro norte, hablemos de la Región Metropolitana, van a ser unas lluvias que debiesen ser débiles el día sábado y más intensas el día domingo, y ahí es donde vamos a tener la mayor acumulación".

"En el norte nos vamos a encontrar con precipitaciones, en Coquimbo, chubascos que podrían caer en las cercanías de Paihuano, quizás alcanzan Vicuña, pero va a ser más bien cercanas a la precordillera y también va a caer nieve en la alta cordillera", añadió.

Para el lunes y martes se esperan días nublados, para luego dar paso a un nuevo sistema frontal el día miércoles, que tendrá una intensidad de mediana a alta desde la Región de Valparaíso al sur.