Desempleo en el Gran Santiago se mantiene en un 11,3 por ciento

El Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile informó una baja de 0,2 puntos porcentuales (pp) en la tasa de desempleo en el Gran Santiago en marzo de 2021, demostrando que no han habido mayores avances en la materia.

De acuerdo a la medición dada a conocer este jueves, el desempleo se mantiene en un 11,3 por ciento, correspondiente a una baja de 4,3 por ciento si se compara con el registro de marzo de 2020.

Al desglosar por género, la tasa de desempleo masculina es de 10,4 por ciento, que significa una variación negativa anual de 5,7 pp, mientras el desempleo femenino llega a 12,4 por ciento que representa un descenso de 2,5 pp en un año.

Por otra parte, la tasa de participación laboral –que es la proporción de la población en edad de trabajar que es activa en el mercado laboral porque trabaja o busca empleo– es de 55,9 por ciento.

TASA IMPACTADA POR LA INACTIVIDAD

En este contexto, Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, explicó que el desempleo "tiene que ver con el aumento de los inactivos, que salen de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, dejan de poner presión en la tasa de desempleo".

"Por ello mismo, la tasa de desempleo pierde la importancia que normalmente tiene porque es un poco engañosa en términos de que muchos no están presionando para buscar empleo y, por lo tanto, este indicador no me está mostrando toda la realidad"

"EL ESTADO TIENE QUE RESCATAR A LAS PYMES"

El presidente de Conapyme, Héctor Sandoval, explicó que el informe entregado por la Universidad de Chile "nos señala que hemos perdido 120 mil puestos de trabajo. Muchos años que la cesantía no marcaba dos dígitos. Hoy día esto está muy complejo, por lo tanto, las pymes que su mercado es esencialmente el mercado interno, obviamente que esto le causa mucho más daño que el que tenían".

"Esto indica que no hay otro camino para poder subsistir que sea el Estado quien efectivamente vaya en rescate de las pymes y no sigan muriendo", agregó el representante.

GOBIERNO EVALUARÁ FUNCIONAMIENTO DEL IFE

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que por el momento se evaluará el funcionamiento del IFE extendido y el bono clase media, descartando, en el corto plazo, nuevas ayudas.

"Tenemos que ver cómo esto se implementa y eso va a ocurrir en los próximos días cuando estén llegando los pagos -explicó- Aparte de eso tenemos al día de hoy 1 millón 700 mil chileno que ya se les ha sido aceptada su postulación al bono clase media".

"En los próximos días vamos a tener los préstamos sociales a partir del 8 de mayo, que también van a estar disponibles. Estamos llegando a 15 millones de chilenos o más", aseguró el ministro.