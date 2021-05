Debate sueldo mínimo: Gobierno solicita más tiempo para presentar nueva propuesta

El diputado PPD Tucapel Jiménez, presidente de la Comisión de Trabajo, informó que el Gobierno solicitó más tiempo para presentar una nueva propuesta sobre reajuste al sueldo mínimo.

Cabe señalar que hacer algunas semanas, el Ejecutivo planteó elevarlo de 326.500 a 337 mil pesos, idea que sería modificada en los próximos días por un planteamiento gradual, aunque no dieron cifras tentativas.

"Estamos abiertos a buscar un camino que nos permita hacer una propuesta de una visión más amplia, más integral, obviamente con gradualidad, (porque) no están los tiempos como para generar efectos de magnitud inmediata", opinó el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

En tanto, su par de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo ante la comisión que "sería muy útil que nos dieran unos días más: la posibilidad de conversar durante el fin de semana entre nosotros, y hacer alguna propuesta adicional en los próximos días creo que sería muy bueno".

"Y si no llegáramos a un acuerdo, presidente, así y todo creo que vale la pena agradecerle la disposición por lo menos a que dialoguemos y podamos tratar de avanzar", añadió.

SE POSTERGA VOTACIÓN EN GENERAL

De todas maneras, el Ejecutivo pidió a la instancia votar y aprobar hoy al menos la idea de legislar, pero algunos legisladores de oposición prefirieron esperar hasta el ingreso de la nueva propuesta.

"No hay acuerdo de toda la comisión -ratificó el diputado Jiménez-, entonces para no abrir debate sobre este punto, no hay más que decir: votamos la próxima sesión, que será solo para votar en general y entrar en la discusión en particular".

En la centroizquierda hay voluntad de aprobar la idea de legislar y no hubo reparos en esperar hasta la próxima semana para conocer lo que plantee el Gobierno, ya que dan por hecho que será mejor que la idea que ya está sobre la mesa.

Con esta suspensión, la Cámara tiene que cambiar la tabla de mañana jueves, ya que el principal proyecto a debatir y votar era precisamente el de reajuste al salario mínimo.

Además, debido a esto, la comisión solo escuchó las exposiciones de Marcos Kremerman, de la Fundación Sol; y de Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial de Emprendedores.

La oposición también aguarda el ingreso de proyectos del Gobierno que se hagan cargo de los "mínimos comunes" que demandan los senadores del bloque. Por ahora, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, adelantó que se presentarán esta semana.