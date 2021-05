Mínimos comunes: Pizarro cree que el Gobierno "debe entregar más" tras derrota electoral

La continuidad de las negociaciones con el Gobierno por mínimos comunes tras el desafortunado resultado electoral de los partidos oficialistas fue el centro de una reunión entre senadores de oposición la tarde de este lunes, durante la que se expusieron varios pros y contras.

Según La Tercera, ha trascendido que, por un lado, algunos defienden el que sigan las conversaciones por una renta básica universal, considerando que los casos de Covid-19 todavía bordean los 6.000 a diario; pero otros piden analizar la viabilidad de un acuerdo, tras la criticada "contrapropuesta" a sus ideas y las pésimas cifras de Chile Vamos, pues evidenciarían una distancia entre el Presidente Piñera y la ciudadanía.

Entre quienes opinan aquello está la Mesa del Senado, que estima que la mega elección dejó al Gobierno sin mucha muñeca política, por lo que espera que simplemente envíe los proyectos de ley, y que en ellos se ceda en más aspectos de lo que pensaban hace algunos días.

"Evidente que debe entregar más", remarcó el vicepresidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC), asegurando que "el Gobierno más que nunca necesita enviar los proyectos y llegar a acuerdo rápido, si no, se va a ir acrecentando el rechazo expresado el fin de semana".

De todos modos, hasta ayer no recibieron señales desde La Moneda sobre los pasos a seguir: "no han tenido comunicación con nosotros. Imagino que estarán tratando de procesar la derrota y paliza de ayer y de alguna manera sus partidarios les estarán diciendo que deben ser más proactivos", añadió el senador, acercándose bastante al fondo de su reunión de emergencia en la víspera.

Lo más cercano a un anuncio fue lo manifestado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien reiteró que "estamos a la espera de una respuesta de Chile Vamos y prontamente enviaremos los proyectos de ley al Congreso".

SENTARSE DE NUEVO A LA MESA O ESPERAR LOS PROYECTOS

Algunos proponen mantener los canales abiertos y de alguna forma aprovechar la crisis oficialista, terreno en que podrían conseguirse más y mejores medidas; pero también surge el temor de que el Ejecutivo use este tiempo para promover medidas populistas que potencien a sus presidenciables, así que se aboga por seguir insistiendo, en vez de dar portazos.

Para el socialista Juan Pablo Letelier, "uno siempre debe hablar con quien gobernará por los próximos 10 meses; está bien que sea un pato cojo, pero estamos en medio de una pandemia y los problemas hay que afrontarlos".

Sin embargo, el senador mantiene su escepticismo ante las negociaciones, sobre todo tras la derrota de la derecha: "El error de Piñera y (uno de sus principales asesores, Cristián) Larroulet es pensar que lo de mínimos comunes es un tema electoral; no entienden que haya políticas que van más allá de las elecciones. Si hasta Mario Desbordes dijo que no los escuchan, entonces ¿Por qué si no escucha a sus partidos, el Presidente va a escuchar a la oposición?".

Haciendo eco de esa disconformidad, otros en el Senado pidieron abandonar de plano el esfuerzo por un compromiso, y en su lugar, solo aguardar al envío de las iniciativas en la materia -que también involucraban apoyo económico a las pymes-, y marcar sus diferencias con ellas cuando ingresen al Congreso, como planteó Alejandro Navarro (Partido Progresista).

"Sería un error seguir; acá se dinamitaron los mínimos comunes, la ciudadanía va a entender estas conversaciones como un salvavidas a Piñera, a un gobierno que va de salida en medio de la deserción política. Además él no escucha, si uno viera una actitud distinta (se podría seguir), pero no", indicó.