Trabajadores de Líder amenazan con paralizar 80 locales

La cadena supermercados Líder podría ver la paralización de 80 locales a lo largo del país, luego de que el 96 por ciento de los trabajadores asociados a la Federación Sindical del Trabajador Walmart votaran -este martes- a favor de una huelga tras rechazar la última oferta de la empresa.

"Son 80 locales los que no podrían funcionar porque no contarían con personal suficiente y no hay reemplazo", señaló Carlos Cano, asesor de la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart, al diario La Segunda.

De concretarse la medida, los más afectados serían los formatos Híper Líder (con un 65 por ciento de su dotación afiliada a la Federación) y Líder Express (que cuenta con cerca del 40 por ciento de sus trabajadores suscritos en el sindicato).

"Ésta es la negociación colectiva más grande del retail, porque participan 12 mil personas. En otras compañías del rubro, como Falabella, Cencosud y Sodimac, hay muchos sindicatos", afirmó el dirigente.

La federación tiene 17 mil socios, de los cuales 12 mil se encuentran representados por sindicatos. De estos, 7.765 ya votaron y se espera que el resto participe de la consulta en los próximos días.

"Como hay socios con licencia y de vacaciones, calculo que van a terminar votando cerca de nueve mil trabajadores a favor de la huelga y unos 400 en contra", agregó Carlos Cano.

Los puntos en conflicto

Entre las razones de la huelga se encuentran tres puntos de contienda entre la Federación de Trabajadores y la empresa Walmart: el bono mensual, flexibilidad en el bono de asistencia y puntualidad y el bono de término de conflicto.

Si bien la empresa se mostró dispuesta a acceder a ciertas demandas, desde el sindicato afirmaron que se vieron obligados a llamar a votación porque el plazo vencía a fines de junio.

"Si no se realizaba la votación, quedábamos sin herramientas y la empresa podía imponer sus cifras", explicó Cano.