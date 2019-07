Asimet arremetió contra las 40 horas: Sería lapidario para la industria

El presidente de Asimet, Dante Arrigoni, expresó su preocupación al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, por el proyecto que se discute en el Congreso que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, manifestando que podría ser "lapidario" para el sector metalúrgico metalmecánico.

Arrigoni se reunió este martes con el secretario de Estado a quien le representó las inquietudes del gremio respecto a la necesidad de consensuar políticas públicas que permitan la reindustrialización del país y volver a generar riqueza y nuevas fuentes de trabajo, considerando que en las últimas dos décadas se han perdido 250 mil empleos calificados por el cierre de las industrias.

"Ahora se pretende dar un duro golpe a este sector industrial si se reduce la jornada laboral (...) Bajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales representará un mayor incremento del 11 por ciento en los costos. En resumen, eso significará menos empleo porque habrá industrias que no podrán asumir esos mayores costos, con iguales estándares productivos", dijo Arrigoni.

Además, el presidente de Asimet planteó al ministro de Economía que la menor jornada laboral será un mayor costo fijo que, sumado al proyecto de la reforma previsional de un 4 por ciento adicional para el empleador, puede poner a este sector industrial que representa el 10 por ciento del PIB, en una condición crítica.

"Quienes promueven estas ideas probablemente no han considerado los factores determinantes en la producción industrial, que es la productividad. Chile en nuestra área tiene una productividad menor en un 50 por ciento a los países desarrollados de la OCDE y de un 40 por ciento de la industria de Estados Unidos", dijo el dirigente.

Camila Vallejo: La economía no es excusa para avanzar

En tanto, la diputada Camila Vallejo, impulsora del proyecto 40 horas compartió en redes sociales una infografía con la realidad de varios países que redujeron su jornada laboral como apunta su iniciativa.

"Países como Francia, Alemania o UK ya tenían jornadas menores a 40 horas semanales a principios de los '80s. ¿Es porque eran países desarrollados? NO. Aquí se demuestra que la economía no es excusa para no avanzar en las #40horas", publicó la parlamentaria.

Jackson: Desprestigio del proyecto es burdo

En tanto, su par de RD, Giorgio Jackson, cuestionó lo que llamó intento de desprestigio de la iniciativa.

"Se pueden discutir detalles y gradualidad, pero el intento de desprestigio del Gobierno, oficialismo y gran empresariado sobre el proyecto de #40Horas ya ha pasado a lo burdo. La historia los recordará igual q a quienes se oponían a ley d la silla o a ley d instrucción primaria", comentó.