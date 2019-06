Gobierno firmó mandato para desarrollo del tren entre Santiago y Valparaíso

Una de las iniciativas más aplaudidas en la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera fue el anuncio del interés público para la construcción de un tren de carga y de pasajeros entre Santiago y Valparaíso, para el cual el Gobierno firmó este lunes el mandato entre EFE y el MOP para entrar a una fase de análisis detallado del proyecto.

Luego que este domingo, el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, dijera que un tren de pasajeros no es prioritario para el Gobierno, hoy lunes aseguró que no hay descoordinaciones con el Gobierno, aunque manifestó ciertas preocupaciones en torno a la iniciativa.

El ex ministro afirmó este lunes que "nosotros estábamos completamente de acuerdo conscientes del estado de avance que tenía el proyecto. Lo que es importante decir es que en el listado de prioridades que EFE tenía, un tren de pasajeros entre Maipú y Valparaíso no estaba en las prioridades, pero eso no quiere decir que el hecho de que haya interesados privados es una muy buena noticia".

El ex secretario de Estado añadió que "a la hora de mirar ese interés privado, la preocupación que tiene EFE es que la garantía que se establezca sea una garantía razonable y que no se convierta en un aporte del Estado que no fue capaz de ver porque hizo una garantía muy grande".

Alcalde de Valparaíso: El tren se ha anunciado en los últimos 35 años

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, apuntó que "es positivo que el Presidente haya rectificado su decisión inicial de no haber incluido dentro de la cartera de proyectos licitables al tren rápido Santiago-Valparaíso"

La autoridad comunal remarcó que "el tren rápido Santiago-Valparaíso se ha anunciado en los últimos 35 años como la gran inversión de la ciudad. Ojalá que se concrete y créanme que desde la Municipalidad de Valparaíso vamos a poner todas nuestras fuerzas para que se concrete".

"Hay titulares de prensa de los años 70 con este anuncio, de los años 80, de los años 90 y hace menos de un año. Yo espero que esta promesa se concrete independiente de si es este Presidente u otro Presidente. Valparaíso no puede seguir aceptando proyectos fantasmas, sino que proyectos que efectivamente se concreten", remarcó Sharp.

Finalmente, al ser consultado por los dichos del presidente de EFE, quien afirmó que la iniciativa no es prioridad, el alcalde acotó que "ni ellos se ponen de acuerdo, ahí tienen la mejor muestra de que ni en el Gobierno están de acuerdo con un tema así".

Dos empresas han propuesto este recorrido: TVS, que sugiere cuatro estaciones, en Valparaíso, Viña del Mar, Casablanca y Maipú; y Agunsa, que saldría de la estación Mapocho y llegaría directamente al puerto pasando por un túnel bajo la cuesta La Dormida. Ambos proyectos fueron declarados de interés público por el Gobierno.