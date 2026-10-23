Línea 1 del Metro vuelve a operar con normalidad luego de "emergencia médica"

La Línea 1 del Metro de Santiago volvió a operar con normalidad luego de un procedimiento por "emergencia médica" ocurrido la mañana de este viernes, que obligó a suspender de manera temporal el servicio en 10 estaciones del tramo comprendido entre San Pablo y República en la Línea 1.

La interrupción se inició pasadas las 10:20 horas, y provocó que las estaciones San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, Estación Central, U.L.A. y República se mantuvieran cerradas y sin detención de trenes.

Luego de superar la emergencia, el Metro informó a las 11:49 que el servicio en la Línea 1 volvió a operar con normalidad, por lo que toda la red se encuentra disponible.

Durante el procedimiento, Bomberos de Santiago despachó tres carros, dos de ellos especializados en rescate, y bajo la clave 10-17-3, definida como "persona bajo vagón de tren".