Línea 1 del Metro vuelve a operar con normalidad luego de "emergencia médica"
Desde el tren subterráneo capitalino informaron que toda la red se encuentra disponible.
Desde el tren subterráneo capitalino informaron que toda la red se encuentra disponible.
La Línea 1 del Metro de Santiago volvió a operar con normalidad luego de un procedimiento por "emergencia médica" ocurrido la mañana de este viernes, que obligó a suspender de manera temporal el servicio en 10 estaciones del tramo comprendido entre San Pablo y República en la Línea 1.
La interrupción se inició pasadas las 10:20 horas, y provocó que las estaciones San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, Estación Central, U.L.A. y República se mantuvieran cerradas y sin detención de trenes.
Luego de superar la emergencia, el Metro informó a las 11:49 que el servicio en la Línea 1 volvió a operar con normalidad, por lo que toda la red se encuentra disponible.
Durante el procedimiento, Bomberos de Santiago despachó tres carros, dos de ellos especializados en rescate, y bajo la clave 10-17-3, definida como "persona bajo vagón de tren".