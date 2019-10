¿Por qué Gloria Hutt se mantuvo como ministra de Transportes?

Horas antes del cambio de gabinete de este lunes, varios pronósticos estaban de acuerdo en que Gloria Hutt, titular de Transportes, era una de las autoridades que dejarían su cargo, por lo que surgen las dudas de por qué se quedó en el Ministerio.

Incluso antes de que comenzara la crisis que obligó al Gobierno a presentar una "agenda social" la semana pasada, la evaluación de Hutt según la encuesta Cadem cayó 22 puntos, alcanzando un 40 por ciento.

Su popularidad disminuyó debido la determinación del Panel de Expertos de subir el pasaje del Metro de Santiago, pese al frustrado intento de la ministra por impedir su aumento de precio, de acuerdo a CNN.

Sin embargo, el senador socialista Carlos Montes enfatizó que "el cambio en Transportes se esperaba, porque aquí hubo ciertas cosas que hizo la ministra Hutt que metieron al Gobierno incluso en un problema".

"Esperábamos empezar una etapa que integrara más energías del país, no que estuviera descalificando a quienes piensen distinto, como es el caso de Educación o Transportes. Ninguna transparencia en las negociaciones que han hecho por distintos lados", explicó, aludiendo al cuestionado financiamiento de los buses eléctricos de Red.

Respecto a los efectos del cambio de gabinete en general, el parlamentario lamentó que "eso es lo que no entendemos, eso es lo que no sabemos, porque aquí no da ninguna señal de que efectivamente se quiere un cambio".

"Puede que los planes que presenten los Ministerios cambien, pero tenemos bastante pocas expectativas. El cambio de gabinete no está a la altura de los problemas del país, ni proyecta una solución a la altura de eso. Espero que estemos equivocados", concluyó Montes.