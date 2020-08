A las 00:00 horas de este jueves, la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) comenzó la huelga con la que busca presionar para que se agilice la aprobación de una serie de leyes para frenar la violencia en la zona sur del país.

El domingo, dos días después del ataque incendiario en que fue baleada una niña de 9 años en Collipulli, en La Araucanía, la CNTC dio un plazo de cuatro días al Gobierno y al Congreso para tramitar con urgencia 13 proyectos en materia de seguridad que "están descansando desde hace muchos años", antes de iniciar la paralización en la fecha señalada que será "indefinida hasta que se aprueben estas leyes".

En ese marco, Adriana Muñoz (PPD) y Diego Paulsen (RN), que lideran las testeras del Senado y la Cámara Baja, conversaron ayer miércoles con el gremio ante el emplazamiento de los camioneros, que involucra directamente la labor legislativa.

"En mi opinión, no amerita que, bajo el llamado de un paro nacional de camioneros, entremos a debatir y sentirnos presionados a legislar de una manera impositiva", sentenció la senadora.

La conversación tuvo poco efecto, sobre todo en la Federación de Camioneros del Sur, cuyo presidente, José Villagrán, ha sido una de las voces más duras del sector.

El gremio ya había dialogado el martes con el ministro del Interior, Víctor Pérez, y ahora están a la espera de una propuesta del Gobierno; no obstante, se espera que no haya cambios relativos a la agenda legislativa, puesto que La Moneda ya ingresó las respectivas urgencias a proyectos sobre seguridad.

En la víspera, el ministro Pérez señaló que "estamos dispuestos a resolver los problemas. Creemos que la sensación de inseguridad que plantean es una sensación que no solo tienen ellos, sino que por lo menos en el conjunto de la sociedad de la Región de La Araucanía. Y estamos tomando todas las medidas para garantizarle a las personas vivir en paz".

"Esperamos, por las propias declaraciones que han hecho los dirigentes que eso no va a suceder (que bloqueen las rutas). Pero estaremos preparados para cualquier contingencia que ocurran en esos hechos", aclaró el jefe de gabinete.

El ultimátum de la CNTC no es apoyado por todos los gremios del sector: el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, cuestionó ayer en Cooperativa el llamado a paro, al que no se plegarán, y aseguró que "no se puede amenazar con paralizar el país".