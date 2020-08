Presidenta del Senado desestima legislar proyectos "bajo la presión de un paro camionero"

Los presidentes del Senado y la Cámara Baja se reunieron este miércoles con la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), en vísperas de la paralización anunciada a contar de las 00:00 horas de mañana jueves ante los recientes hechos de violencia en la Región de La Araucanía.

El domingo, dos días después del ataque incendiario en que fue baleada una niña de 9 años en Collipulli, la CNTC dio un plazo de cuatro días al Gobierno y al Congreso para tramitar con urgencia 13 proyectos de ley en materia de seguridad que "están descansando desde hace muchos años", antes de iniciar la paralización en la fecha señalada que será "indefinida hasta que se aprueben estas leyes".

En ese marco, Adriana Muñoz (PPD) y Diego Paulsen (RN), que lideran las testeras del Senado y la Cámara Baja, conversaron con el gremio ante el emplazamiento de los camioneros, que involucra directamente la labor legislativa.

Tras el encuentro, Muñoz planteó que "no corresponde buscar levantar una agenda legislativa, con 13 temas, que por cierto, como deber de los parlamentarios, podemos analizar, estudiar, en su mérito al igual que otros proyectos de ley".

"En mi opinión, no amerita que, bajo el llamado de un paro nacional de camioneros, entremos a debatir y sentirnos presionados a legislar de una manera impositiva", sentenció la senadora.

Por su parte, Paulsen instó a la CNTC a revertir el llamado a paralización.

Fedesur acusa: "No tiene ninguna intención de ayudar"

La conversación tuvo poco efecto, sobre todo en la Federación de Camioneros del Sur, cuyo presidente, José Villagrán, ha sido una de las voces más duras del sector.

Criticó que la senadora Muñoz, "que es la segunda autoridad política del país, no tiene ninguna intención de poder ayudar a los chilenos, es lamentable".

"Hago un llamado a todos los conductores de Arica a Punta Arenas, que nos preparemos porque hay que poner en marcha nuestros camiones para ir a colocarlos en las bermas correspondientes, y esperar ahí la respuesta del Ejecutivo", agregó.

El gremio ya había dialogado ayer con el ministro del Interior, Víctor Pérez, y ahora están a la espera de una propuesta del Gobierno; no obstante, se espera que no haya cambios relativos a la agenda legislativa, puesto que La Moneda ya ingresó las respectivas urgencias a proyectos sobre seguridad.

Sin embargo, el ultimátum de la CNTC no es apoyado por todos los gremios del sector: el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, cuestionó ayer en Cooperativa el llamado a paro, al que no se plegarán, y aseguró que "no se puede amenazar con paralizar el país".