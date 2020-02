Alcalde Jadue criticó quema de buses en Recoleta y manifestó dudas sobre responsables

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), cuestionó la quema de tres buses del sistema Red (ex Transantiago) la noche del miércoles y madrugada del jueves en el sector de avenida Recoleta con Zapadores.

Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, el jefe comunal consideró que esto sólo perjudica a quienes sufren abusos a diario y que no representa al movimiento social, al tiempo que puso dudas sobre los eventuales autores del ataque.

"La quema de buses sólo afecta a quienes todos los días son víctimas de los abusos que tanto repudiamos. Esto no representa al movimiento social de los últimos meses", planteó la autoridad.

"¿Quién podría estar detrás y a quién beneficia un acto vandálico donde no hubo ninguna manifestación?", se preguntó.

Posteriormente, el alcalde manifestó a Cooperativa extrañeza por la inacción policial en este tipo de situaciones.

"Estamos condenando fuertemente todos los hechos porque son inaceptables, también nos llamó mucho la atención la actitud de Carabineros. Pero lo haya hecho quien lo haya hecho, es absolutamente condenable, daña al movimiento social. Vamos a presentar toda la información que tenemos para que se haga una investigación, porque esto es deleznable", enfatizó Jadue.

"También es sospechosa la actitud de Carabineros, no es que no hayan actuado a tiempo, sencillamente no actuaron y llama la atención que Carabineros insista en reprimir manifestaciones pacíficas, pero cuando se encuentra con verdaderos delincuentes no haga nada", agregó el jefe comunal.

Trabajadores de Subus: Si es necesario interrumpir servicios lo vamos a hacer

Desde el estallido social, según el Ministerio de Transportes son 63 los buses que han sido quemados, 18 de los cuales corresponden a la empresa Subus.

Por ello durante la mañana los choferes de la empresa se reunieron con las autoridades de la compañía para tomar medidas de seguridad.

El presidente del sindicato de choferes, Boris Guerrero, dijo que "dejar en claro que el que conduce el bus es un trabajador, nosotros afortunadamente tenemos que reconocer que de los 18 buses quemados no hemos tenido conductores agredidos, porque los encapuchados han bajado al conductor y luego han procedido a la quema.

"No vamos a estar esperando a que nos quemen a un trabajador o lo lesionen, le dijimos a la empresa que los dirigentes vamos a evaluar a cada momento, en cada terminal, si es necesario interrumpir servicios lo vamos a hacer y los dirigentes vamos a tener que asumir la responsabilidad de lo que está pasando, porque ni la empresa ni la autoridad política nos dan la seguridad plena de poder realizar un servicio".