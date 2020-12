Eclipse solar: Autoridad cerrará rutas de la zona lacustre de La Araucanía

El Ministerio de Salud informó un plan preventivo para enfrentar el próximo 14 de diciembre el eclise solar, que tendrá a la Región de La Araucanía como protagonista.

La subsecretaria Paula Daza anunció fiscalizaciones de Carabineros y controles sanitarios permanentes.

Asimismo informó el cierre de los principales accesos a la zona lacustre de La Araucanía desde las 00:00 horas del lunes 14 de diciembre.

El cierre afectará a la Ruta S-40 en el tramo Imperial-Saavedra desde las 23:59 horas del domingo. La medida exceptúa a vehículos de emergencia, transporte público y servicios aeropuerto, hasta que "lo determine la autoridad local según flujo". La salida, en tanto, estará habilitada permanentemente.

Además se limitará el flujo vehicular en las rutas internas regionales desde las 09:00 horas del lunes.

CONSEJOS SANITARIOS

Además del uso de anteojos especiales durante el eclipse, la infectóloga de la Clínica Dávila Rossana Benitez aconsejó que de viajar en grupo hay que "manejarlo como si fuera una burbuja. Es importantísimo que durante el transporte y desplazamiento desde una región a otra no interactuemos con otras personas para que no haya una mayor propagación del virus".

Así, explicó, "si vamos de Santiago a Villarrica tratar de mantener solamente contacto con las personas que van en el auto. Si voy en el bus tratar de no interactuar con gente a lo largo del trayecto para no diseminar el virus y, obviamente, si voy en un medio público de transporte hacerlo siempre con la mascarilla puesta".

CUARENTENAS

Temuco y Curarrehue están hoy en cuarentena, etapa donde se prohiben reuniones sociales y recreativas así como tampoco se pueden realizar eventos.

Lanco y Panguipulli están en transición: Se puede salir, pero se permiten reuniones de 20 personas en lugares abiertos.

Villarrica, Pucón, Cunco y Pitrufquén están en preparación donde se permiten 50 personas.

POLÉMICA CON PARIS

Molestia causó en la zona lacustre los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris, quien dijo que no viajaría al sur debido a que la circulación viral es altísima.

El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, manifestó que "son inaceptable las palabras del ministro de Salud porque aquí está perjudicando enormemente el comercio local y también el turismo. Aquí lo que yo le exijo al ministro es que se preocupe de que haya una real fiscalización, especialmente de la gente que viene de afuera, porque si hay una buena fiscalización va a entrar el turista que no está contagiado".

El intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, en cambio, hizo suyas las palabras del ministro Paris afirmando que están intentando buscar un acuerdo comprendiendo que "hay cosas que ellos están pidiendo que no es posible acceder".

"Esperamos que no vengan, porque hago mías las palabras del ministro y la subsecretaria, que no vengan a esta zona porque no queremos contagios", remarcó.

La vicepresidenta de Fedetur, Helen Kouyoumdjian, "yo me puedo mover con viajes interregionales a comunas en fase tres y hay muchas comunas en la región del sur que están en fase tres y hasta en fase cuatro. Entendiendo que sí hay comunas que están más complicadas (...) hay muchas otras que están ya saliendo".

"Hemos preparado una cantidad de protocolos importantes", puntualizó.