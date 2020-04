Elon Musk y Jeff Bezos ganan contratos para llevar a la primera mujer a la Luna

La NASA adjudicó este jueves tres importantes contratos para la construcción de una nave que volverá a llevar a la humanidad a la Luna.

Modern human landers will carry the first woman 👩‍🚀 and next man 👨‍🚀 to the surface of the Moon 🌕.



Today we’re announcing the companies who have been selected to develop #Artemis human landing systems. Tune in at 1pm ET for the announcement: https://t.co/BJGCwOzBd7 pic.twitter.com/YQlZOKmy1n — NASA (@NASA) 30 de abril de 2020

Las empresas elegidas son Blue Origin, propiedad del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos; SpaceX, compañía del multimillonario Elon Musk; y Dynetics, firmas que construirán la primera nave tripulada que llegue al satélite de la Tierra desde 1972.

La NASA indicó en su página web que estas tres firmas competirán por desarrollar la nave espacial para la próxima misión lunar; siendo Blue Origin la más avanzada en el proyecto, por lo que recibirá 579 millones de dólares, seguida de Dynetics, cuyo contrato es de 253 millones, mientras que SpaceX ganará 135 millones.

La aeronáutica Boeing, una de lo contratistas habituales de la agencia, se presentó también al concurso aunque en esta ocasión no fue seleccionada.

A lunar optimized Starship can fly many times between the surface of the Moon and lunar orbit without flaps or heat shielding required for Earth return pic.twitter.com/Zpkldayy85 — SpaceX (@SpaceX) 30 de abril de 2020

La iniciativa supone un gran avance en el programa Artemisa, con el que la agencia espera enviar en 2024 la primera mujer a la Luna y establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar.

We are on our way to the Moon! In this new era of space exploration, we have selected three U.S. companies — @blueorigin, @Dynetics & @SpaceX — to develop human landers that will land #Artemis astronauts on the lunar surface.



Read today's announcement: https://t.co/KKPdq5kwAm pic.twitter.com/SVM7HrQHlh — NASA (@NASA) 30 de abril de 2020

"Con la adjudicación de estos contratos, Estados Unidos avanza con el paso necesario para llevar a astronautas a la Luna en 2024, incluido el increíble momento en el que veremos a la primera mujer en poner un pie en la superficie lunar", dijo Jim Bridenstine, administrador de la NASA.

La NASA avanza así en su nuevo plan para llegar otra vez al satélite de la Tierra mediante el uso de dos naves en un mismo trayecto, pues según lo establecido, la aeronave Orion -en fase de pruebas- volaría hasta la órbita lunar, donde los astronautas serían transferidos al aparato construido por una de las empresas hoy ganadoras de la licitación, en el que descenderían hasta la Luna.

Esto supone un cambio en la idea inicial de la organización aeroespacial, que en un principio tenía prevista una parada intermedia en una estación espacial en la órbita lunar, llamada Gateway. Este plan, dice la agencia, sigue en marcha para el largo plazo.

We’ve got BIG NEWS – we won! Dynetics will develop and build @NASA’s NEW Human Landing System (HLS) -- taking the first woman and next man to the lunar surface. Read more here! > > https://t.co/MtuM3RxzNA — Dynetics (@Dynetics) 30 de abril de 2020

A pesar de todo esto, para que la NASA llegue a la Luna antes de 2024, el Congreso deberá dar el visto bueno al presupuesto que presentó la Casa Blanca para financiar el programa, que asciende a 35.000 millones de dólares.