Emiratos Árabes llegó a Marte: la sonda "Esperanza" logró entrar con éxito en la órbita del planeta rojo

La sonda emiratí Esperanza logró este martes entrar con éxito en la órbita de Marte, donde tiene previsto estudiar el clima y la atmósfera del planeta rojo.

"Para la gente de Emiratos Árabes Unidos, a la gente del mundo árabe e islámico, anunciamos la llegada de EAU a la órbita del planeta rojo", anunció en vivo por televisión y por redes sociales el director de la misión, Omran Sharaf, desde la sala de operaciones del Centro Espacial Mohamed bin Rashid, en Dubái.

EAU, con apenas 9,8 millones de habitantes pero importantes reservas petroleras, se convierte así en el primer país árabe en poner una sonda en la órbita de Marte.

La fase de inserción en la órbita marciana duró media hora, en la que los emiratíes contuvieron el aliento frente a sus televisores, pantallas de ordenador o móviles mientras Esperanza quemaba parte de su combustible para reducir su velocidad de 121.000 a 18.000 km/h.

El gobierno emiratí había anunciado las posibilidades de éxito de la complicada maniobra de Esperanza de entrar en la órbita marciana tras casi siete meses de viaje, en los que recorrió algo más de 480 millones de kilómetros.

"Felicidades por Marte y por la Historia (...). Felicidades a Emiratos Árabes Unidos y a nuestros países árabes. Sois nuestro orgullo. Gracias", dijo el príncipe heredero, Mohamed bin Zayed, a los miembros del proyecto que estaban en la sala de operaciones una vez se anunció el feliz desenlace de la maniobra.

"Durante los dos próximos meses, Esperanza hará pruebas para comprobar el funcionamiento de sus instrumentos y sistemas", indicó la misión espacial en un comunicado tras la operación.

Después está previsto que Esperanza orbite durante los próximos cuatro años alrededor de Marte, a una distancia de entre 1.000 y 49.380 kilómetros de su superficie para recopilar información sobre la atmósfera marciana, su clima y sus estaciones.

Concluye así con éxito la puesta en órbita de la primera misión que tenía previsto llegar este mes a Marte, precediendo a la sonda china Tianwen 1, que intentará entrar en la órbita de este planeta en las próximas horas o días, y al cohete estadounidense Atlas V, que busca dejar un vehículo de exploración en la superficie marciana.

Today, the #UAE's dream became reality and the impossible became possible! Our hearts are filled with pride as the #EsperanzaProbe reaches the red planet successfully, and Arab history was made! #ArabstoMars pic.twitter.com/h07ku8H7BA