NASA tuvo que "arreglar a golpes" robot atascado en Marte

La NASA tuvo que reparar su robot InSight, atrapado en la superficie de Marte, de una forma bastante poco tecnológica: le ordenó que se golpeara para poder desenterrar una sonda, luego de quedar atrapada mientras realizaba una misión.

El hecho ocurrió luego que en febrero de 2019 una sonda de excavación -que fue construida para excavar debajo de la superficie del planeta rojo- se atascara en el suelo marciano.

Después de varios intentos fallidos de sacarlo, la NASA tuvo que ser un poco creativa, ha comenzado hace un par de semanas ha darle golpes a la sonda con la pala de InSight, algo que ha tenido resultados positivos.

Desde la cuenta de Twitter de NASA InSight, informaron de esta medida dado que la sonda seguía con dificultades para seguir con sus labores.

My robotic mole has had a hard time getting underground, so I’m going to try something we never thought we’d do: giving it a push with my robotic arm while it hammers. This will take several weeks, as the @NASAJPL/@DLR_en team works to #SaveTheMole.



