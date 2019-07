Sonda japonesa logró con éxito su segundo aterrizaje en un asteroide

La sonda espacial japonesa Hayabusa2 realizó este miércoles con éxito su segundo aterrizaje en un asteroide situado a 244 millones de kilómetros de la Tierra para recoger muestras subterráneas que aporten información sobre el origen del sistema solar.

Se trató de una de las misiones más importantes del vehículo espacial, que tiene programado regresar a la Tierra el año próximo con las muestras recogidas en el asteroide Ryugu.

Hayabusa2 ha recorrido hasta hoy unos 4.000 millones de kilómetros de distancia en una trayectoria elíptica desde que fue lanzada en diciembre de 2014. El primer aterrizaje, para tomar muestras de la superficie de Ryugu, lo realizó en febrero pasado.

[PPTD] July 11 at 10:51 JST: Gate 5 check. The state of the spacecraft is normal and the touchdown sequence was performed as scheduled. Project Manager Tsuda has declared that the 2nd touchdown was a success!