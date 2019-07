Sonda espacial japonesa comenzó su descenso a remoto asteroide

La sonda japonesa Hayabusa2 comenzó hoy el descenso a un remoto asteroide para tomar muestras subterráneas que puedan aportar información sobre el origen del sistema solar, informó la agencia responsable.

Hayabusa2 está intentando llegar de nuevo a la superficie del asteroide Ryugu, que está ahora a unos 245 millones de kilómetros de la Tierra y en cuyas cercanías se encuentra desde febrero pasado.

La sonda ya ha tomado previamente una serie de muestras de la superficie del asteroide, pero ésta es la primera vez que intentará recoger restos subterráneos, no afectados por la radiación y otros factores.

La Agencia Aeroespacial de Japón (JAXA) indicó que el descenso comenzó a las 1.46 GMT, a una velocidad inicial de 40 centímetros por segundo, según pudo confirmar 15 minutos después a partir de la información recibida en la estación de seguimiento.

[PPTD] July 10 at 11:01 JST. We have confirmed the spacecraft has started its descent from the home position (altitude of about 20km). The spacecraft begun its descent at 10:46 JST (onboard time) as scheduled. The descent speed is about 40cm/s.