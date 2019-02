Fundación Iguales valoró posibles "cambios" a Ley Zamudio: Cada vez que se aplica es llegar tarde

Luego de anunciarse el "perfeccionamiento" de la Ley Antidiscriminación –o "Ley Zamudio"- por parte del Gobierno tras el ataque que sufrió Carolina Torres la noche del jueves en Pudahuel, desde Fundación Iguales apelaron a un "cambio de paradigma".

La vocera de la organización, Isabel Amor, destacó el mensaje que envió el Presidente Sebastián Piñera sobre perseguir "todas las agresiones" por orientación sexual en Chile, además del mejoramiento de la Ley Antidiscriminación.

"Creemos que es bien importante que hagamos un cambio de paradigma y establezcamos que la Ley Antidiscriminación cada vez que se aplique es llegar tarde", afirmó la dirigenta.

Amor recalcó que "somos una sociedad diversa y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es avanzar en educación, prevenir de manera que podamos evitar los hechos horrorosos como los sufridos por Carolina".

Hoy seguimos presentes en la ex Posta Central atent@s al estado de salud de #CarolinaTorres e insistiendo en la importancia de que la reforma a la Ley Antidiscriminación no solo contemple una institucionalidad, sino que medidas de prevención para que nadie vuelva a ser atacad@ pic.twitter.com/sLi19XAaw6 — Fundación Iguales (@IgualesChile) 17 de febrero de 2019

La salud de Carolina Torres ha tenido una evolución positiva, luego que varios sujetos golpearon a la joven con un palo hasta dejarla inconsciente y con una fractura de cráneo cuando iba caminando con su pareja y una amiga.

Movilh pidió denunciar los hechos ante la PDI

Ayer sábado, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que Carabineros investiga a un ex funcionario, quien festinó con el brutal ataque que sufrió Carolina, pero desde la institución señalaron el efectivo policial ya no era carabinero y que fue dado de baja en 2017.

Ante esto, el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, afirmó "lo del ex carabinero no nos extraña nada, de hecho nosotros estamos recomendando hace un par de años a las víctimas de discriminación, cuando son víctimas de delitos por orientación sexual o identidad de género, que no concurra a las unidades policiales, les pedimos que concurran a la PDI o a la Fiscalía correspondiente".

Y aprovechó de criticar al secretario de Estado porque "hubo un intento de figurar de manera poco ética".