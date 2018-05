Matrimonio igualitario: Marcelo Díaz exige claridad del Gobierno

El diputado socialista Marcelo Díaz exigió que el Gobierno aclare cómo piensa proceder de cara al debate en torno al matrimonio igualitario.

Esta semana hubo un traspaso -desde el Ministerio Secretaria General de Gobierno hacia la Subsecretaría de Derechos Humanos- de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de solución amistosa firmado entre el Movilh y el Gobierno de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2016 en torno al tema.

Esto generó preocupación en la UDI y llevó a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, a señalar a La Tercera que "la firma del traspaso del ASA Movilh-Estado de Chile tuvo como único objetivo realizar la transferencia de la coordinación de la Comisión de Seguimiento establecido en dicho acuerdo, desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno a la Subsecretaría de DD.HH., según las atribuciones legales que le competen a esta última".

"En ningún caso dicho traspaso administrativo implica un cambio en la línea de Gobierno respecto de impulsar la aprobación del matrimonio igualitario, el que, como públicamente, se sabe no está en el programa de Gobierno", dijo Recabarren; palabras que fueron cuestionadas este sábado por Marcelo Díaz.

"Son compromisos de Estado"

"Me preocupan las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos, que dice que, después de que el Gobierno anuncia que va a cumplir con el acuerdo de solución amistosa, esto no altera su decisión de no impulsar el matrimonio igualitario", señaló el ex titular de la Segegob a Cooperativa.

"El acuerdo de solución amistosa, que me correspondió firmar como ministro, en representación del Estado de Chile, contempla expresa y explícitamente avanzar en el proyecto de matrimonio igualitario. Por eso es que la Presidenta (Michelle Bachelet) lo envió: son compromisos de Estado, que un Gobierno no puede dejar sin efecto. Por tanto, yo espero y emplazo a la subsecretaria a que aclare bien si van a cumplir o no", agregó el legislador.

Movilh: Piñera no se arriesgará a una sanción internacional

Las palabras de la subsecretaria fueron también comentadas por Rolando Jiménez, líder de Movilh, quien advirtió que si en la administración Piñera intentan incumplir el acuerdo, "van a hacer un ridículo jurídico una vez más".

"Nosotros nos quedamos con la voluntad del Gobierno, que reafirma su compromiso con el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, que, entre otras cosas, implica impulsar la ley de matrimonio (igualitario). Nos quedamos con esa voluntad, señalada expresamente en la firma del traspaso, desde la Secretaría General de Gobierno a la Subsecretaría de Derechos Humanos, el día jueves recién pasado", indicó.

"Entendemos la molestia de los sectores más conservadores de la alianza de Gobierno, pero yo creo que el Presidente Piñera no se va a arriesgar a una sanción internacional", indicó Jiménez.

UDI acusa "descoordinación"

En medio de la controversia, el diputado UDI Jorge Alessandri alegó que avanzar hacia el matrimonio igualitario "no es prioridad" en Chile. Desde el punto de vista político, acotó, es un problema la descoordinación que refleja el episodio.

"No podemos enterarnos por la prensa. Entonces, el llamado fue a que tuviéramos mayor coordinación, y ese mensaje lo tomó la Secretaría General de la Presidencia y luego salió la subsecretaria a aclararnos el tema, que no había sido tal como lo había informado La Tercera de avanzar en esos temas, sino que solamente había un cambio en la relación con el Movilh: pasaba de la Segegob a esta otra Subsecretaría", señaló Alessandri.

"La crítica fue política en primer término, de mayor coordinación. Después, en tanto a los dineros; que no creo que fuera prioridad. Yo prefiero que los dineros se gasten en el Sename, por ejemplo", indicó el gremialista.