Acaudalada chilena que vive en Suecia desde hace 10 años recibió bono Covid-19

María Isabel Tureo, una acaudalada mujer chilena oriunda de Puerto Montt pero con residencia en Arauco hasta el 2010 y que actualmente vive en Suecia reveló que ella por primera vez recibió un beneficio estatal: el bono Covid-19.

Desde su actual país de residencia Tureo contó a Cooperativa Regiones que "yo no entiendo cómo lo pude recibir estando yo 10 años fuera de Chile. Yo no sé cómo pueden ver a las personas que realmente lo necesiten".

María Isabel Tureo, chilena, vive hace 10 años en Suecia, mantiene en Arauco 2 casas y 3 autos a su nombre, se dedica a la filantropía gracias a buena situación económica, denuncia que recibió el bono Covid-19. Lo cobró y entregó el doble a familias que lo necesitan @Cooperativa pic.twitter.com/pCsgOP3qtk — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 24, 2020

Sin el afán de ostentar, señala, explicó que "tengo dos casas en Chile, una en Villa Radiata y otra en Carampangue (Arauco), tengo tres vehículos, pago patente y todo lo que corresponde, tengo personas que me trabajan, les pago sueldos, tengo dos nietos inscritos a mi nombre y soy yo la que pago en cada uno de ellos 210 mil pesos de colegio particular y eso yo creo que debe estar registrado".

Actualmente, desde su privilegiada posición económica se dedica a la filantropía entregando aportes a personas que lo necesitan, y sus hijas en Chile se encargan de corroborar los datos de quienes necesiten ayuda.

"Encuentro que realmente el Gobierno tiene que arreglar el problema porque yo he ido a mi municipalidad para que arreglen mi tema. Fui a Chile en 2017 a pedir un documento y arreglé mi situación, pero a la vez salgo con el bono Covid-19. El sistema no ha hecho su trabajo", reclamó.

María Isabel confidenció que ella cobró el bono, pero que le entregó el doble a dos familias que lo necesitaban y que no fueron beneficiadas en la comuna de Arauco. "Me da pena cuando me pongo a mirar las redes sociales y veo que a los adultos mayores o a otras personas no les tocó el bono y realmente lo necesitan y no tienen qué comer. Me pone muy triste, yo siempre estoy apoyando", reflexionó.

Este no es el único caso irregular: se suma al del concejal de Arauco Gonzalo Gayoso, quien también denunció que salió beneficiado sin merecerlo.

Por ambos casos la Contraloría confirmó que inició una investigación.

🔴Un concejal, personas viviendo en el extranjero o personas con ingresos altos, son parte de las denuncias que indican que existen personas que no debieron ser parte de los beneficiarios. Por lo mismo, Contraloría iniciará auditoría para indagar otorgamiento de bono #Covid_19 pic.twitter.com/TjKlj5QyCW — Contraloría (@Contraloriacl) April 24, 2020

Consultado el Ministerio de Desarrollo Social en el Biobío, se indicó que analizan los casos para entregar una respuesta.