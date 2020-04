Alcalde de Algarrobo: Queremos que la gente de la capital se cuide en su primera vivienda

El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, planteó en Cooperativa que espera que no lleguen personas desde la Región Metropolitana a su comuna durante la Semana Santa, con el fin de evitar el avance de casos de Covid-19.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Yáñez manifestó que "son nuestros principales clientes potenciales, porque somos comunas turísticas, prestadoras de servicio, no es que no los queramos, es todo lo contrario, sí los queremos, pero los queremos sanitos, que se cuiden en sus casas y en su primera vivienda".

"Hay gente que hizo caso omiso al llamado de las autoridades (...) se están haciendo controles sanitarios todos los días, nosotros estamos devolviendo entre 40 autos diarios, ayer se incrementó hasta 70", manifestó.

"Ahora no los podemos atender desde el punto de vista de la salud, porque no están los recursos, no está la infraestructura como para atender una llegada masiva de gente a la costa, a la provincia de San Antonio", dijo.